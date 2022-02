«The Champiooooons!».



Esta terça-feira regressam os oitavos de final da Liga dos Campeões com dois jogos. A armada lusa do Lille joga em Londres diante do campeão europeu enquanto a Juventus defronta o Villarreal em Espanha.



Pela manhã, às 10h15, o Benfica faz o último treino com vista ao duelo contra o Ajax, agendado para a próxima quarta-feira. Mais tarde, às 13h30, Nélson Veríssimo e um jogador vão fazer a antevisão ao encontro contra os Países Baixos.



O técnico dos neerlandeses, Erik ten Hag e um jogador, vai antecipar o confronto com as águias às 19h15, no estádio da Luz.



Entre as conferências, vai realizar-se a VIII Cimeira de Presidentes, promovida pela Liga Portugal, na Alfândega do Porto, às 16h30. Duas horas antes, está previsto o lançamento da primeira pedra da Arena Liga Portugal, nova sede do organismo presidido por Pedro Proença.





Tudo o que há para seguir esta terça-feira:



Liga dos Campeões



Chelsea-Lille, 20h00

Villarreal-Juventus, 20h00





Treino da equipa do Benfica, no Centro de Estágios do Seixal, às 10h15 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social), seguido de conferência de imprensa do treinador, Nélson Veríssimo, e um jogador, de antevisão do jogo com o Ajax para a Liga dos Campeões, às 13h30

--

Conferência de imprensa do treinador do Ajax, Erik ten Hag, e um jogador, de antevisão do jogo com o Benfica para a Liga dos Campeões, na sala de Imprensa do Estádio da Luz, às 19h15, seguida de treino da equipa, às 20h00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social)

--

Andebol

Liga Europeia, fase de grupos, 8.ª jornada:

Grupo B:

Chekhovskie Medvedi, Rus - Benfica, Por, 20h45 locais (17h45 em Lisboa)

Grupo D:

Sporting, Por - Grundfos Tatabanya, Hun, 19h45

--

Ciclismo

Prossegue Volta aos Emirados Árabes Unidos, com a participação de João Almeida (UAE-Emirates) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost), até 26.

--

VIII Cimeira de Presidentes, promovida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, Rua Nova da Alfândega, às 16h30 (chegada dos dirigentes da LPFP a partir das 16h00)

--

Lançamento da primeira pedra da Arena Liga Portugal, futura sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), com a presença do presidente da LPFP, Pedro Proença, e do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, entre outros, na Rua Padre Diamantino Gomes, Ramalde, Porto, às 14h30 (chegada dos convidados a partir das 14h00)