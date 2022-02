Esta quarta-feira é a vez do Benfica entrar em campo na Liga dos Campeões para defrontar o Ajax que chega aos oitavos de final depois de ter vencido os seis jogos do Grupo C, destacando-se à frente do Sporting. Um grande desafio para a equipa comandada por Nélson Veríssimo que poderá acompanhar, minuto a minuto, no Maisfutebol.

O Benfica chegou a esta fase depois de ter sido segundo classificado do Grupo E, apenas atrás do também invicto Bayern Munique, mas à frente do Barcelona e do Dínamo Kiev. Já a doze pontos do líder FC Porto na Liga e também já fora da Taça da Liga e da Taça de Portugal, Nelson Veríssimo aposta tudo na liga milionária com tábua de salvação da temporada.

Uma quarta-feira de Champions fixada na Península Ibérica, uma vez que além do Benfica-Ajax, em Lisboa, vamos também ter um Atlético Madrid-Manchester United, na capital espanhola. Mais um jogo com forte marca portuguesa, com João Félix de um lado, Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo do outro, que poderá também acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Esta quarta-feira também será dia de Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal fazerem a antevisão dos respetivos jogos da segunda mão do play-off da Liga Europa. O treinador do FC Porto, depois da vitória no Dragão (2-1), será o primeiro a abordar o segundo jogo com a Lazio, em Roma, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h00, ainda no Olival, antes da partida da comitiva azul e branca para Itália.

Carlos Carvalhal, depois do desaire em Tiraspol (0-2), vai agora fazer a antevisão do segundo jogo com o Sheriff, agora na Pedreira, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30.

Acerto de calendário na Premier League e debate no Sporting

Entretanto, em Inglaterra, esta quarta-feira vai servir para acertar calendário, com a realização de três jogos que estavam em atraso. O Tottenham visita o Burnley [em jogo em atraso da 13.ª jornada], o Liverpool recebe o Leeds [jogo em atraso da 19.ª ronda], enquanto o Crystal Palace visita Watford [jogo em atraso da 18.ª jornada]. Três jogos para acompanhar ao início da noite.

O Sporting já jogou para a Liga dos Campeões, na semana anterior, e esta quarta-feira será dia de debate entre os três candidatos à presidência do clube, com transmissão em direto na Sporting TV a partir das 21h30. Os candidatos Frederico Varandas (Lista A), Ricardo Oliveira (Lista B) e Nuno Sousa (Lista C) vão defender os respetivos programas no Museu Sporting.

Mais para o final da noite, já a resvalar para quinta-feira, o Palmeiras de Abel Ferreira vai defrontar o Athletico Paranaense, na primeira mão da final da Supertaça sul-americana, em Curtiba, a partir das 21h30 l0cais [00h30 de Lisboa].

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

Liga dos Campeões (oitavos de final/1.ª mão):

Benfica, Por - Ajax, Hol, 20:00 (Eleven 1)

Atlético de Madrid, Esp - Manchester United, Ing, 20:00 (Eleven 2).

Premier League (jogos em atraso)

Liverpool - Leeds, 19:45 (SportTV1).

Burnley - Tottenham, 19:30 (SportTV2).

Watford - Crystal Palace, 19:30 (SportTV3).

Supertaça sul-americana (final/1.ª mão):

Athletico Paranaense, Bra - Palmeiras, Bra, 21:30 locais (00:30 do dia 24, horas de Lisboa).

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação/jogo antecipado da 11.ª jornada):

Sporting - Farense, 11:00.

Liga 3 (jogo em atraso da 16.ª jornada):

Caldas - Oriental, 20:00.

Campeonato de Portugal (1.ª fase/jogo em atraso da 11.ª jornada):

Sernache - Benfica Castelo Branco, 15:00.

Liga feminina (apuramento de campeão/jogo em atraso da 3.ª jornada):

Marítimo - Vilaverdense, 11:00.

Algarve Cup (torneio de futebol feminino):

Final (Estádio Municipal de Lagos):

Itália - Suécia, 11:00 (Canal 11)

Jogo de atribuição do 3.º lugar (Estádio Algarve):

Portugal - Noruega,11:00.