Bayern Munique e Liverpool foram os primeiros a reservar os «quartos» na Liga dos Campeões, mas esta quarta-feira abrem mais duas vagas, uma delas já está praticamente entregue, com o Manchester City a receber o Sporting no Etihad Stadium depois de ter goleado em Alvalade por 5-0.

A outra vaga, certamente para uma suite de luxo, será para decidir entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, com a equipa de Nuno Mendes e Danilo Pereira a partir com uma ligeira vantagem depois do golo solitário de Kylian Mbappé no primeiro jogo do Parque dos Príncipes.

Dois jogos para acompanhar na TVI e no Maisfutebol, minuto a minuto, com todos os vídeos dos principais lances e golos disponibilizados em poucos minutos na nossa plataforma a partir das 20h00.

FC Porto também entra em ação

Além do Sporting, esta quarta-feira também vamos ter FC Porto, uma vez que será no Estádio do Dragão que se vai jogar um dos dois jogos antecipados da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, com a equipa de Sérgio Conceição a receber os franceses do Olympique Lyon num jogo que tem início marcado para as 17h45.

À mesma hora, para a mesma competição, defrontam-se também o Betis de William Carvalho e o Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência.

Mas o grande dia da Liga Europa será, como é tradição, na quinta-feira, portanto, esta quarta-feira, Carlos Carvalhal vai fazer a antevisão do embate com o Monaco. O treinador dos minhotos vai falar aos jornalistas às 12h30, antes do treinador dos monegascos, Phillipe Clement, que só vai falar sobre este jogo da Liga Europa, a partir das 18h00.

Ainda antes destes jogos europeus, vamos ter os jogos da segunda mão da Taça da Liga feminina. Assim, o Famalicão recebe o Benfica às 11h00 [1-0 para o Benfica na primeira mão], enquanto o Sporting defronta o Sp. Braga a partir das 15h00 [3-2 para o Braga na primeira mão].

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Liga dos Campeões (oitavos de final/2.ª mão):

Manchester City, Ing - Sporting, Por, 20:00 (Eleven 1)

Real Madrid, Esp - Paris Saint-Germain, Fra, 20:00 (TVI).

Liga Europa (oitavos de final/1.ª mão):

FC Porto, Por - Lyon, Fra, 17:45 (SIC).

Betis, Esp - Eintracht Frankfurt, Ale, 17:45 (SportTV2).

Taça da Liga feminina (meias-finais/2.ª mão):

Famalicão - Benfica, 11:00 (Canal 11)

Sporting - Sporting de Braga, 15:00 (Canal 11).