Com Jürgen Klopp sentado no sofá, Real Madrid e Manchester City vão discutir esta quarta-feira a segunda vaga da final da Liga dos Campeões que está marcada, para 28 de maio, para o Stade de France, em Paris.

Mais um grande jogo em perspetiva com início marcado para as 20h00. O Manchester City venceu o jogo da primeira mão, em casa, com um emocionante 4-3, com Karim Benzma em especial plano de destaque a deixar tudo em aberto para o jogo desta quarta-feira no Santiago Bernabéu.

Mais um jogo para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol, com todas as incidências do jogo e vídeos ao minuto.

Já lá para o final da noite, na fronteira para quinta-feira, prossegue a ronda da fase de grupos da Taça Libertadores, com o Flamengo de Paulo Sousa a entrar em campo. Já depois do Palmeiras de Abel Ferreira defrontar o Independiente Petrolero, esta madrugada, os cariocas, no Grupo H, jogam, por volta das 23h00, em Córdoba, frente aos argentinos do Talleres.

Também na próxima madrugada, começam os segundos jogos das meias-finais de conferência na NBA, com os Miami Heat a defrontarem os Philadelphia 76 (00h30), antes dos Dallas Mavericks visitarem o pavilhão dos Phoenix Suns (3h00).

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Taça Revelação (fase de grupos, 3.ª jornada):

Benfica - Rio Ave, 14:00

Sporting de Braga - Famalicão, 14:00.

Liga dos Campeões (meias-finais, 2.ª mão):

Real Madrid, Esp - Manchester City, Ing, 20:00 (Eleven 1).

Taça Libertadores (fase de grupos)

Talleres-Flamengo, 23h00