Quarta-feira de decisões, tanto no Europeu Feminino, como nas pré-eliminatórias da Liga Conferência e da Liga dos Campeões, neste último caso com as equipas de Jorge Jesus e de Pedro Martins a entrarem em ação já com os olhos na próxima fase.

Começamos precisamente pela Liga dos Campeões, com seis jogos da segunda mão da segunda pré-eliminatória, marcados para esta tarde, com dois destaques especiais.

O Fenerbahçe de Jorge Jesus recebe o Dínamo Kiev, em Istambul, pelas 18h00, depois de ter empatado, sem golos, em Lodz, na Polónia, onde a equipa ucraniana jogou como anfitriã.

O Olympiakos comandado por Pedro Martins também joga em casa, em Atenas, frente aos israelitas do Maccabi Haifa (20h00), depois de também ter empatado 1-1 o primeiro jogo.

Na Liga Conferência também há quatro jogos, mas o Vitória de Guimarães só entra em ação na quinta-feira. Esta quarta-feira será, portanto, dia de conferência de imprensa para Moreno (19h45) que, depois de bater os húngaros do Puskás Akademia (3-0), visita a Pancho Aréna, em Felcsút, para o segundo jogo.

No Europeu Feminino, que tem estado a decorrer em Inglaterra, vamos ficar a conhecer o segundo finalista, com as seleções da Alemanha e da França a entrarem em campo, pelas 20h00, para disputar a segunda vaga na final que está marcada para domingo.

Uma quarta-feira também com muitos jogos particulares, entre os quais destacamos os «testes» da Roma de José Mourinho frente ao Génova (17h00) e do Liverpool de Jürgen Klopp frente ao Salzburgo (19h00).

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Liga dos Campeões (2.ª pré-eliminatória/2.ª mão):

Bodo/Glimt-Linfield, 17h00

FC Zurique-Qarabag FK, 18h00

Fenerbahçe-Dínamo Kiev, 18h00

Malmö-Zalgiris Vilnius, 18h00

Solvan Bratislava-Ferencvaros, 19h30

Olympiakos-Maccabi Haifa, 20h00

Liga Conferência Europa (2.ª pré-eliminatória/2.ª mão):

Inter Club d’Escaldes-Cluj, 16h00

AIK-Vorskla, 18h00

Gomel-Aris, 19h00

Klaksvik-Sutjeska, 19h00

Jogos particulares:

Vizela - Gil Vicente, 09:00

Portimonense - Sporting da Covilhã, 09:30

Académico de Viseu - Sanjoanense, 10:00

Mafra-Vilafranquense, 10h00

Arouca-Gobelins, 11h00

Génova-Roma, 17h00

At. Madrid-Numancia, 18h00

Wolfsberger-Milan, 18h00

Salzburgo-Liverpool, 19h00

Sevilha-Angers, 19h30

Southampton-Monaco, 19h45

CAN (fase de qualificação)

Cabo Verde-Serra Leoa, 15h00

Campeonato da Europa feminino (meia-final):

Alemanha - França, 20h00