Quarta-feira, dia Internacional da Mulher e dia de mais dois grandes jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o Tottenham a receber o Milan em Londres e o Bayern Munique a receber o Paris Saint-Germain no Allianz Arena. Dois grandes jogos para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol onde vai poder contar com vídeos dos golos e de todos os principais lances em tempo real.

Duas eliminatórias totalmente em aberto que vão preencher mais duas vagas nos quartos de final da prova milionária. Recordamos que a equipa de Rafael Leão venceu os Spurs, na primeira mão, em San Siro, por 1-0, com um golo solitário de Brahim Díaz, mas a equipa de Antonio Conte ainda tem uma palavra a dizer.

No outro jogo também está tudo em aberto, mas com o Bayern Munique em vantagem, depois de ter vencido o primeiro jogo, no Parque dos Príncipes, também por 1-0, neste caso com um golo de Kingsley Coman. Neste caso, Messi e Mbappé, bem como os portugueses Nuno Mendes, Danilo e Vitinha, vão ter de fazer pela vida.

Entretanto, o Sporting prepara-se para a receção ao Arsenal, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa marcado para quinta-feira (17h45). Esta quarta-feira será, portanto, dia de Ruben Amorim dirigir o último treino antes de se apresentar em conferência de imprensa, marcada para as 19h30, para o Estádio de Alvalade, para fazer a antevisão do jogo com os gunners.

Do futebol, passamos para o basquetebol, uma vez que o FC Porto recebe os finlandeses do Karhu Basket, pelas 20h00, no Dragão Arena, para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça Europa.

E, como esta quinta-feira comemora-se o Dia Internacional da Mulher, deixamos aqui uma chamada de atenção para a iniciativa do Comité Olímpico de Portugal (COP) que, por volta das 15h00, no auditório do COP, vai homenagear as mães dos atletas olímpicos medalhados.

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Liga dos Campeões (oitavos de final, 2.ª mão):

Tottenham, Ing - AC Milan, Ita, 20:00 (Eleven 2)

Bayern Munique, Ale - Paris Saint-Germain, Fra, 20:00 (Eleven 1).

Basquetebol: Taça Europa (quartos de final, 1.ª mão):

FC Porto, Por - Karhu Basket, Fin, 20:00 (Porto Canal).