Esta vai ser uma terça-feira de antevisões, uma vez que quarta-feira vai ser um dia em cheio de Champions com os 18 jogos da última e decisiva jornada marcados para as 20h00, incluindo os compromissos do Sporting e Benfica com adversários italianos. Por isso, vamos ter Rui Borges a fazer a antevisão da receção ao Bolonha e também Bruno Lage a lançar a visita a Turim.

As duas equipas de Lisboa treinam esta terça-feira à mesma hora, em Alcochete e no Seixal, com sessões marcadas para as 10h45, mas os treinadores só se vão apresentar em conferência de imprensa ao final da tarde, primeiro Bruno Lage, às 18h50, logo a seguir Rui Borges, a partir das 19h00.

Esta terça-feira também realizam-se os primeiros jogos do Mundial de andebol, com a Croácia a defrontar a Hungria (17h00) e a França a medir forças com o Egito (20h00).

Os jogos que pode ver estar terça-feira

Liga Revelação, 4.ª jornada, do apuramento de campeão:

Famalicão - Sporting, 15:00

Gil Vicente - Vizela, 15:00

Torreense - Estoril Praia, 15:00

Liga Revelação, 4.ª jornada, apuramento para a Taça Revelação:

Santa Clara - 14:00 locais (15:00 em Lisboa)

Leixões - Académico de Viseu, 15:00

Rio Ave - Sporting de Braga, 15:00

Campeonato do Mundo de andebol 2025, quartos de final:

QF3: Croácia – Hungria, 17:00

QF4: França - Egito, 20:00