Esta quinta-feira marca o arranque da segunda edição da Liga das Nações, troféu do qual Portugal é detentor. Da Liga A à Liga D, um total de dez jogos, com destaque natural para o Alemanha-Espanha.

Liga A:

Alemanha-Espanha (19h45)

Ucrânia-Suíça (19h45)

Liga B:

Bulgária-Irlanda (19h45)

Finlândia-País de Gales (19h45)

Rússia-Sérvia (19h45)

Turquia-Hungria (19h45)

Liga C:

Eslovénia-Grécia (19h45)

Moldávia-Kosovo (19h45)

Liga D:

Letónia-Andorra (17h00)

Ilhas Faroé-Malta (19h45)

Ainda dentro do futebol, esta manhã, pelas 10h30, a seleção nacional faz o último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, viajando depois para o Porto, onde defronta, no Estádio do Dragão, no sábado, a Croácia, para a primeira jornada da Liga das Nações.

Ao longo do dia, há vários jogos particulares Europa fora, na preparação para 2020/2021.

Esta tarde, prossegue a Volta a França em bicicleta. O britânico Adam Yates vai procurar defender a camisola amarela na etapa de 191 quilómetros que liga Le Teil a Mont Aigoual.

Mais à noite, às 23h30, disputa-se o jogo 3 dos quartos-de-final do play-off da NBA, entre Boston Celtics e Toronto Raptors. Os atuais campeões vão procurar a primeira vitória na eliminatória, que perdem nesta altura por 2-0. Já em plena madrugada de quinta para sexta-feira, o jogo 1 entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets (02h00 de sexta-feira em Portugal Continental).

Prossegue, em paralelo, o Open dos Estados Unidos em ténis.