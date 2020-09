Já na cidade Invicta, onde joga com a Croácia no sábado, a Seleção Nacional treina esta sexta-feira (11h00), no Estádio do Dragão, palco do jogo que marca o arranque da participação Lusa na segunda edição da Liga das Nações. Após a sessão de trabalho, Fernando Santos vai projetar, a partir das 12h45, o duelo diante da vice-campeã mundial.

À tarde, às 19h00, será a vez de Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, fazer a antevisão à partida, num dia de muita ação nesta prova em concreto.

Liga A:

Grupo 1:

Itália - Bósnia Herzegovina, 19h45 (SportTV3)

Holanda - Polónia, 19h45 (SportTV2)

Liga B:

Grupo 1:

Roménia - Irlanda do Norte, 19h45

Noruega - Áustria, 19h45 (SportTV5)

Grupo 2:

Escócia - Israel, 19h45 (SportTV4)

Eslováquia - República Checa, 19h45

Liga C:

Grupo 4:

Lituânia - Cazaquistão, 17h00 (SportTV1)

Bielorrússia - Albânia, 19h45.

Esta sexta-feira, os sub-21 de Portugal voltam à competição: jogam em Chipre para o apuramento para o Euro 2021 a partir da 17h00 de Portugal continental, com transmissão em direto no Canal 11.

Novamente por cá, o Sporting defronta o Valladolid em Alverca a partir das 20h00 em mais um teste de pré-época no dia em que, finalmente, Darwin Nuñez deverá ser apresentado como reforço do Benfica depois do adiamento nesta quinta-feira.

O dia ficará também marcado pelo início do julgamento de Rui Pinto. O fundador do Football Leaks responde no Tribunal Central Criminal de Lisboa por 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e também por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão.