Depois da Espanha ter deixado pelo caminho a Itália campeã da Europa, esta quinta-feira será a vez da Bélgica e França lutarem pela segunda vaga na final da Liga das Nações que vai definir o sucessor de Portugal nesta nova competição da UEFA, mas há muito mais para ver ao longo do dia. A seleção nacional de sub-21 vai entrar em ação e, ao início da noite, vamos poder assistir ao debate entre os candidatos à presidência do Benfica.

Para o início da noite está reservado mais um grande jogo, desta vez em Turim, no Estádio da Juventus, com os Diabos Vermelhos a defrontarem a França campeã do Mundo na luta pela segunda vaga na final da Liga das Nações que está marcada para o próximo domingo. Quem vencer já sabe que vai discutir o título, em San Siro, com a nova Espanha de Luis Enrique. Este jogo tem início marcado para as 19h45.

Antes disso, a Seleção Nacional vai prosseguir a preparação, na Cidade do Futebol, para os jogos com o Qatar (jogo de preparação) e, depois, com o Luxemburgo, este já a contar para a qualificação para o Mundial2022. O treino está marcado para as 10h30, mas antes disso um jogador vai apresentar-se em conferência de imprensa para falar dos próximos desafios da seleção.

Por falar em seleção, os Sub-21 de Rui Jorge entram esta quinta-feira em ação, em Vizela, frente ao Liechtenstein, em jogo da fase de qualificação para o Euro2023. O Maiusfutebol vai estar no Estádio do Vizela para lhe contar tudo sobre este jogo a partir das 19h15.

A meio da tarde, os holofotes viram-se para os lados do Sado onde o treinador José Mourinho vai recebe título de Professor Honoris Causa do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), no primeiro ano em que o instituto atribui a distinção, no âmbito da sessão solene comemorativa do Dia do IPS, no Auditório Nobre, numa cerimónia que tem início marcado para as 15h00.

Para o final da noite, a partir das 21h30, está reservado o debate na BTV entre os candidatos à presidência do Benfica, Rui Costa e Francisco Benitez.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

Sub-21 (fase de qualificação para o Euro2023):

Portugal - Liechtenstein, 19:15 (Canal 11).

Liga das Nações (meia-final):

Bélgica - França, 19:45 (SportTV1).

Mundial2022 (qualificação africana):

Guiné Equatorial - Zâmbia, 17:00

Tunísia - Mauritânia, 20:00 (SportTV5)

Libéria - Cabo Verde, 14:00 (SportTV1)

Nigéria - República Centro-Africana, 17:00

Ruanda - Uganda, 17:00

Mali - Quénia, 20:00

Tanzânia - Benim, 14:00

RD Congo - Madagáscar, 21:00.

Mundial 2022 (qualificação sul-americana):

Paraguai - Argentina, 00:00 (dia 08 em Lisboa, SportTV2)

Uruguai - Colômbia, 00:00 (dia 08 em Lisboa, SportTV3)

Venezuela - Brasil, 00:30 (dia 08 em Lisboa, SportTV1)

Equador - Bolívia, 01:30 (dia 08 em Lisboa, SportTV5)

Peru - Chile, 02:00 (dia 08 em Lisboa, SportTV2).