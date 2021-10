Este domingo vai saber-se quem sucede a Portugal como vencedor da Liga das Nações. Espanha e França disputam a final às 19h45. Antes, às 14h00, Itália e Bélgica jogam o encontro de atribuição do 3.º e 4.º lugar.

No automobilismo, é dia de Grande Prémio da Turquia de F1, com a corrida marcada para as 13h00. E há também WTCR, 5.ª prova do Mundial de Carros de Turismo, com a participação de Tiago Monteiro, no Circuito de Most, na República Checa. As corridas são às 13:15 e 16:10.

E no hóquei em patins há um FC Porto-Sporting, às 14:30, a contar para a 5.ª jornada do campeonato nacional.

Há ainda encontros da qualificação africana e sul-americana para o Mundial 2022. Os jogos são os seguintes:

Zona africana:

Grupo B:

Zâmbia - Guiné Equatorial, 17:00

Mauritânia - Tunísia, 20:00

Grupo C:

República Centro-Africana - Nigéria, 14:00

Cabo Verde - Libéria, 17:00 (SportTV1)

Grupo E:

Quénia - Mali, 14:00

Uganda - Ruanda, 14:00

Grupo J:

Benim - Tanzânia, 14:00

Madagáscar - RD Congo, 17:00.

Zona sul americana:

Bolívia - Peru, 21:00 (SportTV3)

Venezuela - Equador, 21:30

Colômbia - Brasil, 22:00 (SportTV2)

Argentina - Uruguai, 00:30 (dia 11 em Lisboa, SportTV1)

Chile - Paraguai, 01:30 (dia 11 em Lisboa, SportTV2).

Há também seis encontros da II Liga:

Rio Ave - Vilafranquense, 11:00 (SportTV2)

Sporting da Covilhã - Nacional, 14:00 (SportTV2)

Mafra - Casa Pia, 15:30

Leixões - Feirense, 16:30 (SportTV+)

Desportivo de Chaves - Penafiel, 19:00 (SportTV2)

Estrela da Amadora - Académico de Viseu, 19:30 (Canal 11).

E um jogo em atraso da 3.ª jornada da Série B da Liga 3: Alverca - Amora, 15:00.

No futsal, há quatro jogos da 1.ª jornada da Liga:

Sporting - Nun’Álvares, 15:30

Viseu 2001 - Eléctrico, 15:30

Benfica - Leões Porto Salvo, 18:15

Torreense - Portimonense, 19:30.

No voleibol, são estes os jogos da 3.ª jornada da 1.ª fase da liga:

Académica de Espinho - Santo Tirso, 16:00

Leixões - Sporting das Caldas, 16:00

Esmoriz - Clube K, 16:00 (SportTV6)

Benfica - Fonte do Bastardo, 16:00 (BTV)

São Mamede - Castêlo da Maia, 18:00

Vitória de Guimarães - VC Viana, 18:00

Sporting - Sporting de Espinho, 18:00 (Sporting TV).