Depois de um dia em grande na terça-feira, esta noite prossegue a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Benfica em ação.

A partir das 20h00, os encarnados recebem o Barcelona no Estádio do Dragão. Mais cedo, às 15h00, realiza-se a mesma partida, mas no escalão de sub-19, a contar para a Youth League.

Também às 20h00, o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, defrontam o Villarreal em Old Trafford.

Às 17h30, tem lugar na Cidade do Futebol o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que já conta com equipas da Liga.

No basquetebol, FC Porto e Benfica entram em ação na fase de qualificação para a Taça da Europa. Os dragões defrontam o Keravnos às 15h00, enquanto os encarnados recebem o Voluntari às 16h00.

Os jogos desta quarta-feira:

Liga dos Campeões, fase de grupos, 2.ª jornada:

Grupo E:

Bayern Munique, Ale - Dínamo Kiev, Ucr, 20:00 (Eleven 2)

Benfica, Por - FC Barcelona, Esp, 20:00 (Eleven 1)

Grupo F:

Atalanta, Ita - Young Boys, Sui, 17:45 (Eleven 2)

Manchester United, Ing - Villarreal, Esp, 20:00 (Eleven 3)

Grupo G:

Wolfsburgo, Ale - Sevilha, Esp 20:00 (Eleven 5)

Salzburgo, Aut - Lille, Fra - 20:00 (Eleven 6)

Grupo H:

Zenit, Rus - Malmo, Sue, 17:45 (Eleven 3)

Juventus, Ita - Chelsea, Ing, 20:00 (Eleven 4).