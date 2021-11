Terça-feira, dia da roda dos milhões voltar a andar. Tem início esta noite a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Benfica em ação.

A partir das 20h00, os encarnados jogam em Munique frente ao Bayern.

Mas há mais: em Bérgamo, o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot defronta a Atalanta, ao passo que o Lille, de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches joga em Sevilha.

Na Youth League, o Benfica também tem pela frente o Bayern Munique, na Alemanha, a partir das 15h00.

Por cá, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, antevê a receção ao Besiktas às 18h30. Mais cedo, às 12h30, o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, faz o lançamento da partida com o Milan.

Os jogos desta terça-feira:

Liga dos Campeões, fase de grupos, 4.ª jornada:

Grupo E:

Dínamo Kiev, Ucr - FC Barcelona, Esp, 20:00 (Eleven 3)

Bayern Munique, Ale - Benfica, Por, 20:00 (Eleven 1)

Grupo F:

Villarreal, Esp - Young Boys, Sui, 20:00 (Eleven 6)

Atalanta, Ita - Manchester United, Ing, 20:00 (Eleven 2)

Grupo G:

Wolfsburgo, Ale - Salzburgo, Aut, 17:45 (Eleven 3)

Sevilha, Esp - Lille, Fra, 20:00 (Eleven 5)

Grupo H:

Malmo, Sue - Chelsea, Ing, 17:45 (Eleven 2)

Juventus, Ita - Zenit, Rus, 20:00 (Eleven 4).

--

Youth League, fase de grupos, 4.ª jornada:

Grupo E:

Dínamo Kiev, Ucr – FC Barcelona, Esp, 14:00

Bayern Munique, Ale – Benfica, Por, 15:00 (BTV).