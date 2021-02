O Tottenham de José Mourinho já deu o pontapé de saída e já está nos oitavos de final, mas esta quinta-feira é que é o verdadeiro dia da Liga Europa, dia em que Jorge Jesus e Carlos Carvalhal vão tentar seguir as pisadas do compatriota dos Spurs.

O Benfica será o primeiro a entrar em campo, ou mais precisamente, no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas, casa emprestada do Arsenal, e está obrigado a marcar, pelo menos um golo para ambicionar chegar aos oitavos de final desta competição.

Recordamos que no primeiro jogo, no Olímpico de Roma, registou-se um empate 1-1, com o Benfica com o papel de anfitrião. Pizzi abriu o marcador, na conversão de uma grande penalidade, aos 55 minutos, mas a equipa londrina empatou, dois minutos depois, por Bukayo Saka. Para seguir em frente, a equipa de Jorge Jesus precisa de vencer ou mesmo empatar, neste caso por mais do que um golo. O embate tem início marcado para as 17h55.

Missão mais difícil para o Sp. Braga que vai jogar no palco onde o Benfica jogou a primeira mão, o Olímpico de Roma, depois de ter perdido em casa, na Pedreira, diante da Roma de Paulo Fonseca (0-2).

Os golos de Edin Dzeko e Borja Mayoral, comlicam a vida aos minhotos, mas Carlos Carvalhal promete lutar «até ao último segundo», sabendo que a sua equipa vai precisar de marcar, pelo menos, dois golos para empatar a eliminatória. Um jogo para seguir a partir das 20h00 portuguesas.

Além dos dois jogos com equipas portuguesas, há mais treze para acompanhar, divididos em dois blocos horários (17h55 e 20h00), entre os quais destacamos a receção do Manchester United de Bruno Fernandes aos bascos da Real Sociedad, só para ver se o internacional português vai marcar mais golos, depois de ter bisado na goleada no Anoeta (4-0).

Por falar em portugueses, uma referência também para a visita do Olympiakos de Pedro Martins a Eindhoven, com o campeão grego também bem posicionado, depois de ter batido o PSV em casa por 4-2.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

Liga Europa (16 avos de final/2.ª mão):

Arsenal, Ing - Benfica, Por, 17:55 (Estádio Georgios Karaiskakis, SIC)

Rangers, Esc - Antuérpia, Bel, 17:55 (SportTV5)

Villarreal, Esp - Salzburgo, Aut, 17:55

Hoffenheim, Ale - Molde, Nor, 17:55

Nápoles, Ita - Granada, Esp, 17:55 (SportTV2)

Shakhtar Donetsk, Ucr - Maccabi Telavive, Isr, 17:55 (SportTV4)

Ajax, Hol - Lille, Fra, 17:55 (SportTV3)

Club Brugge, Bel - Dínamo Kiev, Ucr, 20:00

Manchester United, Ing - Real Sociedad, Esp, 20:00 (SportTV2)

AC Milan, Ita - Estrela Vermelha, Ser, 20:00 (SportTV3)

Leicester, Ing - Slavia Praga, Che, 20:00

Roma, Ita - Sporting de Braga, Por, 20:00 (SportTV1)

Dínamo Zagreb, Cro - Krasnodar, Rus, 20:00

Bayer Leverkusen, Ale - Young Boys, Sui, 20:00

PSV Eindhoven, Hol - Olympiacos, Gre, 20:00 (SportTV5).

Liga Revelação (11.ª jornada da segunda fase):

Rio Ave - Benfica, 11:00.