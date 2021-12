Depois da Liga dos Campeões, é dia de decisões tanto na Liga Europa como na Liga Conferência.



Os olhos vão estar na Pedreira para o jogo decisivo do Sporting de Braga frente ao Estrela Vermelha. No entanto, há muito para ver e para ser decidido esta quinta-feira.



O Atalanta-Villarreal, adiado devido à neve, vai jogar-se esta quinta-feira. As duas equipas jogam o apuramento a partir das 18h00.



Nota para o Olympiakos de Rony Lopes, Semedo e Pedro Martins que ainda tenta assegurar o primeiro lugar do grupo D. Por sua vez, Paciência e o seu Eintracht vão tentar impedir a ultrapassagem dos gregos no duelo contra Vítor Pereira e Miguel Crespo.



Há também vários portugueses em ação no grupo C. O Spartak de Rui Vitória, a armada lusa do Legia, o Nápoles de Mário Rui e o Leicester de Ricardo Pereira estão todos na luta pelo apuramento para os oitavos de final.



Na Liga Conferência, a Roma de José Mourinho joga na Bulgária apenas para cumprir calendário, cenário idêntico ao Celtic de Jota e ao Betis de William e Rui Silva na Liga Europa.



A partir das 20h joga-se o dérbi entre Benfica e Sporting, em hóquei patins. À mesma hora, a equipa de futebol feminino do Benfica recebe o Lyon.



Na Liga dos Campeões de andebol, o FC Porto recebe os polacos do Lomza Vive Kielce a partir das 19h45.



Tudo o que há para ver esta quinta-feira:



Liga Campeões



Atalanta-Villarreal, 18h00



Liga Europa



Antuérpia-Olympiakos, 17h45

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt, 17h45

Legia-Spartak, 17h45

Lyon-Rangers, 17h45

Nápoles-Leicester, 17h45

Real Sociedad-PSV, 17h45

Sparta Praga-Brondby, 17h45

Sturm Graz-Monaco, 17h45

Sp. Braga-Estrela Vermelha, 20h00

Celtic-Betis, 20h00

Ferencvaros-Bayer Leverkusen, 20h00

Genk-Rapid Viena, 20h00

Lazio-Galatasaray, 20h00

Ludogorets-Midtjylland, 20h00

Marselha-Lokomotiv, 20h00

West Ham-Dínamo Zagreb, 20h00



Liga Conferência



Alashkert-M. Telavive, 17h45

AZ Alkmaar-Randers, 17h45

Cluj-Jablonec, 17h45

CSKA Sofia-Roma, 17h45

Gent-Flora, 17h45

LASK-HJK, 17h45

Partizan-Anorthosis, 17h45

Zorya-Bodo/Glimt, 17h45

Basileia-Qarabag, 20h00

Copenhaga-Slovan Bratislava, 20h00

Feyenoord-M. Haifa, 20h00

Omonia-K. Almaty, 20h00

PAOK-Lincoln, 20h00

Union Berlim-Slavia Praga, 20h00

Vitesse-Mura, 20h00

Tottenham-Rennes, 20h00



Hóquei



Benfica-Sporting, 20h00



Liga Campeões feminina



Benfica-Lyon, 20h00



Liga Campeões Andebol



FC Porto-Lomza Vive Kielce, 19h45