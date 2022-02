Concluída mais uma jornada europeia, esta sexta-feira é dia de FC Porto e Sp. Braga conhecerem os adversários dos oitavos de final da Liga Europa num sorteio que está marcado para as 11h00. Um dia em que os olhos do mundo se voltam a fixar na Ucrânia, com a UEFA a reunir-se para avaliar a situação e, possivelmente, retirar a final da Liga dos Campeões a São Petersburgo. Também será dia de arranque da 24.ª jornada da Liga.

Vamos por partes. Esta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, sorteio da Liga Europa que vai juntar os oito vencedores do play-off, incluindo FC Porto e Sp, Braga, aos oito vencedores da fase de grupos, está marcado para as 11h00 de Portugal. Uma hora depois realiza-se também o sorteio dos oitavos de final da Liga Conferência, a nova competição da UEFA.

Por falar em UEFA, o organismo que gere o futebol europeu vai reunir de forma extraordinária o comité executivo, por volta das 9h00, para avaliar a situação na Ucrânia e a possível tomada de decisões, na sede do organismo, Nyon, Suíça, às 10:00 locais (09:00, horas de Lisboa). Em cima da mesa, entre outras decisões, vai estar a final da Liga dos Campeões que está marcada para 28 de maio, para São Petersburgo, na Rússia.

Esta sexta-feira também arranca a 24.ª jornada da Liga portuguesa, com o Belenenses SAD a receber o Paços de Ferreira, no Estádio Nacional, num encontro que tem início marcado para as 20h15.

Já a lançar um dos jogos de sábado, Ruben Amorim vai apresentar-se em conferência de imprensa, marcada para as 12h30, para fazer a antevisão da visita dos leões aos Barreiros para defrontar o Marítimo.

Lá por fora, também arrancam várias ligas, com um sortido de jogos, entre os quais destacamos a Série A, com as duas equipas de Milão, que estão a lutar pelo scudetto, a entrar em campo. O Milan recebe a Udinese às 17h45, enquanto o Inter visita o Génova às 20h00.

Do futebol de onze passamos para o futsal, com a realização de dois jogos dos quartos de final da Taça da Liga marcados para o Pavilhão Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé. O Sporting defronta o Quinta dos Lombos às 17h30, enquanto Sp. Braga e Benfica têm encontro marcado para as 21h00.

Uma referência ainda para o último dia de testes de Fórmula 1 que têm estado a decorrer no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, Espanha.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

I Liga (24.ª jornada):

Belenenses SAD - Paços de Ferreira, 20:15 (SportTV1).

II Liga (24.ª jornada):

Desportivo de Chaves - Benfica B, 18:00 (SportTV1).

Liga francesa (26.ª jornada):

Montpellier - Rennes, 20:00 (Eleven 3).

Liga alemã (24.ª jornada):

Hoffenheim - Estugarda, 19:30 (Eleven 2).

Liga italiana (27.ª jornada):

AC Milan - Udinese, 17:45 (SportTV2)

Génova - Inter Milão, 20:00 (SportTV2).

Liga inglesa (27.ª jornada):

Southampton - Norwich, 20:00 (SportTV3).

Liga espanhola (26.ª jornada):

Levante - Elche, 20:00 (Eleven 1).

Taça da Liga de Futsal (quartos de final):

Sporting - Quinta dos Lombos, 17:30 (Canal 11)

Sporting de Braga - Benfica, 21:00 (Canal 11).