Quinta-feira importante para o futebol português, mas também para o andebol. Desde logo porque vamos ter duas equipas a lutar pela qualificação para os quartos de final da Liga Europa. Depois vamos ter Fernando Santos a anunciar a lista dos eleitos para o determinante play-off com a Turquia. Por falar em play-off, a seleção de andebol também terá um jogo importante esta quinta-feira.

Começamos pelo selecionador Fernando Santos porque será o primeiro a entrar em campo, ou melhor na Cidade do Futebol, onde vai anunciar, a partir das 12h30, a lista de convocados para os jogos do play-off de qualificação para o Mundial2022, com a Turquia e, em caso de vitória, também com a Itália.

Logo a seguir, será a vez de Rui Jorge, selecionador de sub-21, também anunciar a lista dos eleitos para os jogos com a Islândia e Grécia, relativos à qualificação para o Campeonato da Europa Geórgia/Roménia2023.

Na Liga Europa, o Sp. Braga, depois de vencer o Monaco na Pedreira (2-0), vai agora ao Principado procurar confirmar a qualificação para os quartos de final, a partir das 17h45. O FC Porto terá uma missão mais complicada em Lyon, a partir das 20h00, depois de ter perdido o primeiro jogo, no Dragão, por 1-0.

Além dos sete jogos na Liga Europa (recordamos que o Spartak Moscovo-Leipzig foi cancelado), vamos ter mais oito da Liga Conferência (ver lista completa no fundo da peça) e ainda um jogo em atraso na Premier League, com o Everton a receber o Newcastle em Goodison Park a partir das 19h45.

Dos pés passamos para as mãos para recordar que a seleção de andebol vai defrontar a Suíça, no Multiusos de Guimarães, a partir das 19h00, em jogo do primeiro play-off de qualificação para o Campeonato do Mundo. Um jogo que poderá seguir no Maisfutebol com toda a informação ao minuto.

A lista dos jogos que pode ver esta quinta-feira

Liga Europa (oitavos de final/2.ª mão):

Estrela Vermelha, Ser - Rangers, Esc, 17:45 (SportTV4)

Mónaco, Fra - Sporting de Braga, Por, 17.45 (SportTV1)

Galatasaray, Tur - FC Barcelona, Esp, 17:45 (SportTV2)

Bayer Levekusen, Ale - Atalanta, Ita, 17:45 (SportTV3)

Lyon, Fra - FC Porto, Por, 20:00 (SIC)

West Ham, Ing - Sevilha, Esp, 20:00 (SportTV3)

Eintracht Frankfurt, Ale - Betis, Esp, 20:00 (SportTV6).

Liga Conferência Europa (oitavos de final/2.ª mão):

Basileia, Sui - Marselha, Fra, 17:45

Rennes, Fra - Leicester, Ing, 17:45 (SportTV6)

AZ Alkmaar, Hol - Bodo/Glimt, Nor, 17:45

Copenhaga, Din - PSV Eindhoven, Hol, 17:45 (SportTV5)

Gent, Bel - PAOK, Gre, 20:00

Roma, Ita - Vitesse, Hol, 20:00 (SportTV2)

LASK, Aut - Slavia Praga, Che, 20:00

Feyenoord, Hol - Partizan, Ser, 20:00 (Canal 11).

Liga inglesa (jogo em atraso da 20.ª jornada):

Everton - Newcastle, 19:45 (SportTV5)