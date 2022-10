Depois de mais uma ronda da Liga dos Campeões, hoje é quinta-feira, é dia de Liga Europa e Liga Conferência, com natural destaque para mais um jogo do Sp. Braga que, pelas 17h45, visita o campo dos belgas do Union Saint-Gilloise, um jogo que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

Depois da reviravolta consentida em casa há uma semana, no jogo em que a equipa belga venceu por 2-1, com dois golos nos últimos instantes do jogo, a equipa comandada por Artur tem agora uma oportunidade para redimir-se e, desta forma, recuperar o primeiro lugar do Grupo D. Os minhotos, que vêm de uma série de três derrotas consecutivas em todas as competições, somam, nesta altura, seis pontos, menos três do que o Union Saint-Gilloise e mais três do que os alemães do Union Berlim que, às 20h00, recebem o Malmo, ainda sem pontos.

Além do embate dos minhotos, há ainda mais quinze jogos da Liga Europa, servidos em dose dupla, às 17h45 e 20h00, entre os quais destacamos a receção do Betis de Rui Silva e William Carvalho à Roma de José Mourinho (17h45). O Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo também recebe os cipriotas do Omonia num jogo com início marcado para as 20h00 [veja a lista completa dos jogos no final do artigo].

Além da Liga Europa, há também mais uma ronda de jogos da fase de grupos da Liga Conferência, também com dezasseis jogos distribuídos entre as 17h45 e as 20h00.

Na sexta-feira arranca a terceira eliminatória da Taça de Portugal, com dezenas de jogos por todo o país, portanto o assunto vai estra em cima da mesa esta quinta-feira, com muitos treinadores a fazerem as abordagens aos jogos em conferências de imprensa.

Do pé para a mão, passamos para o andebol, com destaque para o primeiro jogo da Seleção Nacional na fase de qualificação para o Euro2024, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, frente à Turquia (19h30).

Os jogos desta quinta-feira

Liga Europa (fase de grupos/4.ª jornada):

Bodø/Glimt, Nor - Arsenal, Ing, 17:45 (SportTV4)

PSV Eindhoven, Hol - Zurique, Sui, 20:00

Dínamo Kiev, Ucr - Rennes, Fra, 17:45

AEK Larnaca, Chp - Fenerbahçe, Tur, 17:45 (SportTV3)

Bétis, Esp - Roma, Ita, 17:45 (SportTV2)

Ludogorets, Bul - HJK Helsínquia, Fin, 20:00

Union Saint-Gilloise, Bel - Sporting de Braga, Por, 17:45 (SIC)

Union Berlin, Ale - Malmö, Sue, 20:00 (SportTV4)

Manchester United, Ing - Omonoia, Chp, 20:00 (SportTV1)

Real Sociedad, Esp - Sheriff, Mda, 20:00 (SportTV2)

Feyenoord, Hol - Midtjylland, Din, 17:45

Lazio, Ita - Sturm Graz, Aut, 20:00 (Canal 11)

Qarabag, Azb - Olympiacos, Gre, 17:45

Nantes, Fra - Friburgo, Ale, 17:45.

Ferencvaros, Hun - Estrela Vermelha, Ser, 20:00

Trabzonspor, Tur - Mónaco, Fra, 20:00 (SportTV3)

Liga Conferência (fase de grupos/4.ª jornada):

Fiorentina-Hearts, 17h45

Istambul Basaksehir-Rigas, 17h45

Steaua Bucareste-Silkeborg, 20h00

West Ham-Anderlecht, 20h00

Austria Viena-Villarreal, 17h45

Hapoel Beer Sheva-Lech Poznan, 20h00

Partizan Belgrado-Colónia, 17h45

Nice-Slovacko, 20h00

Apollon Limassol-AZ Alkmaar, 17h45

FC Vaduz-Dnipro, 20h00

Djurgaarden-Gent, 17h45

Shamrock Rovers-Molde, 20h00

Slovan Bratislava-Basileia, 17h45

Zalgiris-Pyunik, 20h00

Cluj-Slavia Praga, 17h45

Balkani-Sivasspor, 20h00