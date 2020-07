Este domingo a I Liga chega, finamente, ao fim, depois de quase catorze meses de competição, com uma pandemia pelo meio. Já com o campeão, o pódio e os lugares europeus atribuídos, hoje será o dia de decidir quem acompanha o Desportivo das Aves para o segundo escalão.

Belenenses e Paços de Ferreira já festejaram a manutenção, mas falta ainda definir o penúltimo lugar num duelo à distância entre Tondela (31 pontos), V. Setúbal (31) e Portimonense (30), com três jogos marcados para as 19h30.

Os algarvios recebem o Aves e estão obrigados a vencer, à espera que um dos adversários diretos não consiga fazer o mesmo. Os sadinos têm de fazer, pelo menos, o mesmo resultado do que os algarvios. O Tondela, o único que joga fora, é também o que está em melhor posição, uma vez que precisa apenas de um empate para respirar de alívio.

Este domingo também fica concluída a Premier League, com dez jogos marcados para as 16h00 da tarde. Tal como a liga portuguesa, o campeão já está definido, mas faltam ainda definir os lugares europeus, com destaque para um escaldante Chelsea-Wolverhampton, e ainda quem acompanha o Norwich para o Championship.

Ainda em Inglaterra, este domingo também se joga a primeira mão das meias-finais do play-off de subida do Championship, com Swansea a receber o Brentford, num jogo marcado para as 18h30.

Um domingo que também pode consagrar a Juventus de Cristiano Ronaldo como campeão da Série A, com a vecchia signora a receber a Sampdória à noite, depois de outros cinco jogos marcados para o final da tarde.

Os jogos marcados para este domingo

I Liga, 34.ª e última jornada:

Portimonense – Desportivo das Aves, 19:30 (SportTV5)

Vitória de Setúbal – Belenenses, 19:30 (SportTV1)

Moreirense – Tondela, 19:30 (SportTV4).

Liga inglesa, 38.ª e última jornada (todos às 16:00):

Arsenal - Watford

Burnley - Brighton

Chelsea - Wolverhampton (SportTV2)

Crystal Palace - Tottenham (SportTV4)

Everton - Bournemouth

Leicester - Manchester United (SportTV3)

Manchester City - Norwich (SportTV5)

Newcastle - Liverpool (SportTV1)

Southampton - Sheffield United

West Ham - Aston Villa.

Liga inglesa, play-off de acesso à Premier League (meias-finais, 1.ª mão):

Swansea - Brentford, 18:30

Liga italiana, 36.ª jornada

Bolonha - Lecce, 16:15

Cagliari - Udinese, 18:30

Verona - Lazio, 18:30 (SportTV3)

Roma - Fiorentina, 18:30 (SportTV2)

Spal - Torino, 18:30

Juventus - Sampdoria, 20:45 (SportTV2)