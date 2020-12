Esta terça-feira fica concluída a 10.ª jornada da Liga, com o Sp. Braga a receber o Rio Ave, mas também é o dia do lançamento da Supertaça Cândido Oliveira, com conferências de imprensa de Sérgio Conceição e Jorge Jesus marcadas para a antevisão do jogo que está marcado, para o dia seguinte, para Aveiro.

Começamos pelo jogo da Liga, em que o Sp. Braga está obrigado a vencer para poder recuperar o quarto lugar, «usurpado» pelo vizinho V. Guimarães, e para não ver aumentar a distância para os três grandes na classificação. Um jogo especial para Carlos Carvalhal que vai defrontar a sua antiga equipa, o Rio Ave, num jogo que tem início marcado para as 20h15.

Antes, Sérgio Conceição e Jorge Jesus vão fazer a antevisão do primeiro clássico da temporada. O treinador do FC Porto será o primeiro a falar, no Olival, por volta do 12h30, depois do treino que está marcado para as 11 horas.

Pouco depois, por volta das 14, será a vez do treinador do Benfica e um jogador a designar também falarem aos jornalistas, já mais perto do palco do jogo, no Hotel Montebelo Vista Alegre, em Ílhavo. Só depois da conferência de imprensa é que a equipa vai treinar, por volta das 15h30, no Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré.

Futebol português à parte, também há jogos lá por fora e alguns bem interessantes. Em Espanha, o Atlético Madrid de João Félix vai defender a liderança no Anoeta, frente à Real Sociedad. Em Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo recebe a Fiorentina, enquanto, em Inglaterra, o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva defronta o Arsenal, em Londres, para a Taça da Liga.

Os jogos desta terça-feira:

I Liga (10.ª jornada):

Sporting de Braga-Rio Ave, 20:15 (SportTV1).

Liga Revelação, Zona Norte (14.ª jornada):

Leixões-Famalicão, 15:00

Vitória de Guimarães-Académica, 15:00

Rio Ave-Boavista, 15:00

Liga Revelação, Zona Sul (14.ª jornada):

Marítimo-Sporting, 11:45

Estoril Praia-Belenenses SAD, 11:45

Cova da Piedade-Portimonense, 15:00.

Campeonato de Portugal (jogo em atraso da 9.ª jornada):

Alverca-Caldas, 19:00.

Liga espanhola (15.ª jornada):

Valência-Sevilha, 16:30 (Eleven Sports 1)

Elche-Osasuna, 16:30 (Eleven Sports 2)

Huesca-Levante, 18:45 (Eleven Sports 2)

Real Sociedad-Atlético de Madrid, 18:45 (Eleven Sports 1)

Valladolid-Barcelona, 21:00 (Eleven Sports 1)

Villarreal-Athletic Bilbau, 21:00 (Eleven Sports 2).

Liga italiana (14.ª jornada):

Crotone-Parma, 17:30 (SportTV3)

Juventus-Fiorentina, 19:45 (SportTV3).

Taça da Liga inglesa (quartos de final):

Brentford-Newcastle, 17:30 (SportTV2)

Arsenal-Manchester City, 20:00 (SportTV2).

Taça da Alemanha (2.ª eliminatória):

Augsburgo-Leipzig, 17:30

Colónia-Osnabruck, 17:30

Hoffenheim-Greuther Furth, 17:30

SSV Ulm 1846-Schalke 04, 17:30

Eintracht Braunschweig-Borussia Dortmund, 19:00 (SportTV5)

Union Berlim-Paderborn, 19:45

Elversberg-Borussia Monchengladbach, 19:45.