Esta terça-feira marca a tomada de posse dos novos órgãos sociais do FC Porto, após a reeleição de Jorge Nuno Pinto da Costa para o 15.º mandato como presidente da direção. O ato decorre a partir das 18 horas, no Estádio do Dragão.

A 26.ª jornada da I Liga arranca também esta terça-feira, em Barcelos, com o duelo entre Gil Vicente e Famalicão, com apito inicial marcado para as 21 horas, no Estádio Cidade de Barcelos.

Ainda no âmbito da ronda 26 do campeonato, os treinadores lançam os respetivos embates: Sérgio Conceição antevê o FC Porto-Marítimo a partir das 12 horas. O técnico do V. Guimarães, Ivo Vieira, aborda, às 12h15, o jogo com o Belenenses SAD. À mesma hora, José Gomes lança a deslocação do Marítimo ao Dragão. Às 17 horas, Bruno Lage fala do duelo do Benfica em Portimão.

A bola também rola na Alemanha, onde vai decidir-se o primeiro finalista da Taça, no duelo entre o surpreendente Saarbrücken, que defronta o Bayer Leverkusen, às 19h45.

Há ainda mais futebol Europa fora, com nota para os portugueses em ação na Polónia, na 29.ª jornada da I Liga. O Piast, de Tiago Alves, defronta o Górnik Zabrze, às 17 horas. À mesma hora, o Lechia, de Flávio Paixão e Zé Gomes, recebe o Cracóvia, de Rafael Lopes. O Lech Poznan, de Pedro Tiba, recebe o Pogon Szczecin às 19h30.

O Tribunal Arbitral do Desporto continua a analisar o recurso do Manchester City sobre a suspensão do clube por duas épocas das competições europeias devido ao incumprimento das regras do fair-play financeiro.