O Belenenses-V. Guimarães (19h00) e o Tondela-Desp. Aves dão, esta quinta-feira, seguimento à 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num dia que marca o regresso da primeira liga espanhola, após uma paragem de quase três meses, devido à pandemia da covid-19.

No país vizinho, o dérbi andaluz entre Sevilha e Bétis (21h00), dá o pontapé de saída na 28.ª jornada da prova.

No estrangeiro, há mais campeonatos em ação pela Europa fora e com um português: Ângelo Meneses, ao serviço do líder Ararat-Armenia, recebe o Ararat, para a terceira de dez jornadas da fase de apuramento de campeão.