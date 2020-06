Sexta-feira, 26 de junho de 2020, é dia de fechar a 28.ª jornada da Liga, com o Belenenses no papel de anfitrião, na Cidade do Futebol, a receber o Sporting para um dérbi lisboeta num palco inédito. Também é o dia em que os sócios do Benfica vão votar o orçamento para a temporada de 2020/21, numa altura em que também se discute a continuidade do treinador Bruno Lage. E é também dia de Cristiano Ronaldo voltar à ação, mas vamos por partes.

Começamos por recordar que o horário da votação na Assembleia Geral do Benfica foi alargado e, em vez de começar às 17h30, começa logo depois do almoço, às 14h30, para depois prolongar-se até às 22h00. Como foi previamente anunciado, face às restrições impostas pela pandemia da covid-19, não vai haver espaço para debate, apenas para votar.

Uma Assembleia Geral que conta com um ponto único: deliberar sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela Direção, bem como o parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2020/21.

O dérbi está, depois, marcado para o final da tarde, para as 19h15, com o Sporting de Rúben Amorim pressionado para vencer para recuperar o terceiro lugar da Liga, depois desta quinta-feira ter sido ultrapassado pelo Sp. Braga.

Pelas 20h45, será a vez da Juventus entrar em campo para defrontar o Lecce, no jogo de abertura da 28.ª jornada da Série A. Com quatro pontos de vantagem sobre a Lazio, a equipa de Cristiano Ronaldo não pode facilitar, até porque os romanos jogam no sábado, em casa, frente à Fiorentina.

Jogos desta sexta-feira

Portugal (28.ª jornada)

Belenenses-Sporting, 19h15 (Sport TV1)

Itália (28.ª jornada)

Juventus-Lecce, 20h45 (Sport TV2)

Espanha (32.ª jornada)

Sevilha-Valladolid, 21h00 (Eleven Sports1)