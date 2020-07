Esta sexta-feira, 3 de julho, marca o arranque da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o encontro entre o Santa Clara e o Marítimo, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 19h15 (18h15 nos Açores).

No estrangeiro, há mais futebol, com o início da 34.ª jornada da liga espanhola, a primeira das últimas cinco: o Atlético de Madrid, do português João Félix, recebe o Maiorca (21h00).

Em Espanha, há mais um português em ação: o Saragoça, de André Pereira, joga em casa do Girona, para a 37.ª jornada da II Liga espanhola (18h30).

Na Polónia, o Lodzki, de Ricardo Guima, já despromovido matematicamente, recebe o Wisla, em jogo da quarta de sete jornadas do play-out.