Estamos a chegar à hora de todas as decisões na Liga portuguesa, edição 2019/20. A 32ª e antepenúltima jornada da prova arranca esta segunda-feira com dois jogos.



Às 19 horas, no Funchal, o Marítimo recebe o Rio Ave. Os madeirenses já garantiram a manutenção e os homens de Carlos Carvalhal lutam pela manutenção do quinto lugar.



Às 21h15, outro jogo importante, em Setúbal. O aflito Vitória joga contra o surpreendente Famalicão. Uns lutam pela sobrevivência e outros pela Europa.



O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, fala à comunicação social às 13h30 sobre a receção ao Vitória de Guimarães, agendada para terça-feira. Ivo Vieira fala às 12 horas.



Em Espanha também há três partidas, uma delas a colocar em campo o Real Madrid. A equipa de Zidane tem um ponto de vantagem sobre o Barcelona e visita o difícil reduto do Granada de Rui Silva e Domingos Duarte (21 horas).



Antes, às 18h30, há Alavés-Getafe e Villarreal-Real Sociedad.



Às 20 horas, oportunidade para ver Bruno Fernandes e o Manchester United. O Southampton visita Old Trafford.





I Liga, 32.ª jornada, até 15:

Marítimo - Rio Ave, 19:00 (SportTV1)

Vitória de Setúbal - Famalicão, 21:15 (SportTV1).



Liga espanhola, 36.ª jornada (horas de Portugal Continental):

Alavés - Getafe, 18:30 (Eleven Sports 2)

Villarreal - Real Sociedad, 18:30 (Eleven Sports 1)

Granada - Real Madrid, 21:00 (Eleven Sports 1).





Liga inglesa, 35.ª jornada:

Manchester United - Southampton, 20:00 (SportTV2).





Liga italiana, 32.ª jornada:

Inter Milão - Torino, 20:45 (SportTV5).