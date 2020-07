Esta terça-feira, 14 de julho, a 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol prossegue e com mais quatro jogos, o Santa Clara-Desportivo das Aves (17h00), o Portimonense-Boavista (19h15) e o Benfica-V. Guimarães e o Gil Vicente-Tondela, ambos a partir das 21h30.

As atenções, em relação ao título, estão centradas no Estádio da Luz, uma vez que, se o Benfica não vencer, o FC Porto faz já a festa do título em vésperas do clássico ante o Sporting. Duelo também importante para os minhotos, na disputa do quinto lugar europeu. Em Portimão e em Barcelos, Portimonense e Tondela lutam pela permanência.

Há também mais futebol no estrangeiro. Em Inglaterra, o Chelsea recebe o já despromovido Norwich (20h15) para a 36.ª jornada da Premier League. Os londrinos, que foram derrotados em Sheffield por 3-0 na última jornada, acabaram por segurar o terceiro lugar com 60 pontos após o desaire do Leicester (59 pontos) em Bournemouth (4-1) e do empate do Manchester United (59 pontos) com o Southampton (2-2) e tentam manter o pódio, numa luta que também é pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Em Itália, a Atalanta recebe o Brescia, para a ronda 33 da primeira liga italiana. A equipa de Bergamo, quarta classificada com 67 pontos, pode dar mais um passo para garantir o lugar de Liga dos Campeões. Com 18 pontos em disputa, tem 13 de vantagem para o quinto classificado, a Roma de Paulo Fonseca. O Brescia, 19.º e antepenúltimo, com 21 pontos, tem mais um teste na luta pela permanência. Está a nove pontos do Génova, 17.º.

Há ainda portugueses em ação na segunda liga inglesa (Championship), na fase de apuramento de campeão na Arménia e também na fase de permanência no campeonato polaco.