Esta quarta-feira, 15 de julho, é dia de clássico no Estádio do Dragão, entre FC Porto e Sporting, para a 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga. O duelo pode dar o título nacional aos azuis e brancos e, para isso, basta um empate à equipa de Sérgio Conceição. O jogo tem início às 21h30.

Antes, porém, há mais em agenda na I Liga. O Moreirense-Paços de Ferreira a partir das 17 horas: os castores procuram garantir matematicamente a permanência na I Liga. Mais tarde, às 19h15, o Sp. Braga recebe o Belenenses SAD, num encontro em que os minhotos procuram pressionar o Sporting pelo terceiro lugar, ao passo que os azuis tentam também fugir ao desconforto na luta pela permanência.

No estrangeiro, há mais futebol em agenda, com quatro jogos em Inglaterra e sete em Itália, com vários portugueses em ação.

INGLATERRA (36.ª Jornada):

Burnley-Wolverhampton (18h00)

Manchester City-Bournemouth (18h00)

Newcastle-Tottenham (18h00)

Arsenal-Liverpool (20h15)

ITÁLIA (33.ª Jornada):

Milan-Parma (18h30)

Bolonha-Nápoles (18h30)

Sampdoria-Cagliari (18h30)

Roma-Verona (20h45)

Lecce-Fiorentina (20h45)

Sassuolo-Juventus (20h45)

Udinese-Lazio (20h45)

Há, ainda, mais portugueses em ação nos campeonatos da Polónia, Rússia, Ucrânia, no Championship inglês e na Grécia.

Andebol e basquetebol com sorteios

No andebol, há sorteio do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão masculina e feminina, a partir das 16 horas. No basquetebol, realizam-se, pelas 10 horas de Portugal Continental (11 horas na Suíça), os sorteios da fase de qualificação e da fase regular da Liga dos Campeões, na sede da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), em Mies. O Sporting está no sorteio da fase de qualificação.