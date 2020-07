A luta pela Europa vai abrir a 33.ª e penúltima jornada da Liga Portuguesa, este sábado, 18 de julho.

Rio Ave e Santa Clara defrontam-se em Vila do Conde, a partir das 19 horas, antes de o Famalicão receber o Boavista, às 21h15.

Lá por fora, destaque para a deslocação do Man. City, de Bernardo Silva e João Cancelo, ao reduto do Arsenal, de Cédric Soares, para as meias-finais da Taça de Inglaterra (19h45 horas).

Em Itália, há três jogos da 34.ª jornada da Serie A: o Milan de Rafael Leão recebe o Bolonha (20h45), enquanto a equipa-sensação Atalanta joga em casa do Verona e o Cagliari defronta o Sassuolo.