Este sábado marca o regresso, quase por completo, dos campeonatos de futebol após a paragem para os compromissos das seleções e, por cá, com o Sporting-FC Porto como prato forte. O clássico da quarta jornada da I Liga inicia-se às 20h30, em Alvalade.

Nas cinco maiores ligas europeias, vários duelos escaldantes em perspetiva, como os duelos citadinos Everton-Liverpool e Inter-Milan, mas também um Manchester City-Arsenal. Entre dezenas de jogos, vários dos adversários europeus dos clubes portugueses entram também em ação neste sábado.

No futebol português, há ainda vários jogos da Liga Revelação, da I Liga feminina e também do Campeonato de Portugal.

PORTUGAL – I Liga (4.ª Jornada):

Gil Vicente-Tondela (15h30)

Marítimo-Portimonense (15h30)

Sp. Braga-Nacional (18h00)

Sporting-FC Porto (20h30)

II Liga (6.ª Jornada):

Arouca-Benfica B (11h00)

Casa Pia-FC Porto B (15h00)

Mafra-Vizela (15h00)

ESPANHA (6.ª Jornada):

Granada-Sevilha (12h00)

Celta Vigo-At. Madrid (15h00)

Real Madrid-Cadiz (17h30)

Getafe-Barcelona (20h00)

INGLATERRA (5.ª Jornada):

Everton-Liverpool (12h30)

Chelsea-Southampton (15h00)

Manchester City-Arsenal (17h30)

Newcastle-Manchester United (20h00)

ITÁLIA (4.ª Jornada):

Nápoles-Atalanta (14h00)

Ìnter Milão-Milan (17h00)

Sampdoria-Lazio (17h00)

Crotone-Juventus (19h45)

ALEMANHA (4.ª Jornada):

Augsburgo-Leipzig (14h30)

Friburgo-Bremen (14h30)

Hertha-Estugarda (14h30)

Hoffenheim-Borussia Dortmund (14h30)

Mainz-Bayer Leverkusen (14h30)

Arminia-Bayern Munique (17h30)

Monchengladbach-Wolfsburgo (19h30)

FRANÇA (7.ª Jornada):

Reims-Lorient (16h00)

Marselha-Bordéus (20h00)

Nas modalidades, joga-se na sétima jornada do campeonato nacional de andebol, a quarta do nacional de futsal e do hóquei em patins e a segunda jornada do nacional de basquetebol.

Em Itália, contrarrelógio na 14.ª etapa da Volta a Itália, o Giro, na distância de 34,1 quilómetros. O português João Almeida (Decuninck-QuickStep) defende a vantagem de 40 segundos na classificação geral que tem para o segundo classificado, Wilco Kelderman.