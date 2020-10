Este sábado é dia de muito desporto no país e pela Europa, com a maioria dos campeonatos de futebol a continuarem em força, com as respetivas jornadas. Por cá, destaque para os jogos da I Liga, com o Sporting a visitar os Açores e o FC Porto a receber o Gil Vicente, já depois de um Nacional-Paços de Ferreira.

Há ainda II Liga e, lá fora, muito para ver, de Espanha a Inglaterra, de França até Itália, passando pela Alemanha. Destaque para «El Clásico», entre Barcelona e Real Madrid. Dois dos adversários do FC Porto na Liga dos Campeões, o Manchester City e o Marselha, também entram em campo.

PORTUGAL – I Liga (5.ª Jornada):

Nacional-Paços Ferreira (15h30)

Santa Clara-Sporting (18h00)

FC Porto-Gil Vicente (20h30)

PORTUGAL – II Liga (7.ª Jornada):

Vizela-Académica (11h00)

Cova da Piedade-Leixões (15h00)

FC Porto B-Desp. Chaves (15h00)

Vilafranquense-Casa Pia (15h00)

Benfica B-Académico Viseu (17h00)

INGLATERRA (6.ª Jornada):

West Ham-Manchester City (12h30)

Fulham-Crystal Palce (15h00)

Manchester United-Chelsea (17h30)

Liverpool-Sheffield United (20h00)

ALEMANHA (5.ª Jornada):

Bayern-Eintracht Frankfurt (14h30)

Mainz-Borussia Monchengladbach (14h30)

Leipzig-Hertha (14h30)

Union Berlim-Friburgo (14h30)

Borussia Dortmund-Schalke 04 (14h30)

ESPANHA (7.ª Jornada):

Barcelona-Real Madrid (15h00)

Osasuna-At. Bilbao (17h30)

Sevilha-Eibar (17h30)

At. Madrid-Betis (20h00)

FRANÇA (8.ª Jornada):

Lorient-Marselha (16h00)

PSG-Dijon (20h00)

Nas modalidades, continuam os vários campeonatos nacionais. Arranca a quinta jornada do nacional de futsal e de hóquei em patins, joga-se a jornada três da Liga de basquetebol e a oitava dos nacionais de andebol e voleibol.

No ciclismo, este sábado há mais para os portugueses em duas das grandes voltas que estão a ser disputadas. Na Volta a Itália, o Giro, é dia da 20.ª e penúltima etapa, marcada pela alta montanha, nos 190 quilómetros entre Alba e Sestriere: João Almeida e Rúben Guerreiro vão estar em ação. Em Espanha, Rui Costa, Rui Oliveira, Ivo Oliveira, Ricardo Vilela e Nélson Oliveira correm a quarta etapa, ente Numancia e Ejea de Los Caballeros (191,7 quilómetros).

Por cá, há ainda a terceira ronda de treinos livres e a qualificação para o Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1, em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve. Em Espanha, o piloto português Miguel Oliveira faz a qualificação para o Grande Prémio de Teruel, em Aragão.