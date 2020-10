O Sporting-Gil Vicente encerra, na noite desta quarta-feira, a primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, colocando o calendário acertado no campeonato. A equipa comandada por Ruben Amorim procura isolar-se no segundo lugar e, ao mesmo tempo, aproximar-se do líder Benfica. O jogo inicia às 21h45 em Alvalade.

Antes disso, porém, muito mais bola na Europa do futebol, com os oito jogos que encerram a segunda jornada da fase de grupos. Nota para o Juventus-Barcelona, que não vai ter Cristiano Ronaldo devido à covid-19, mas pode ter Trincão do lado dos catalães. Há ainda Danilo, no Basaksehir-PSG, além de Bruno Fernandes, no Manchester United-Leipzig, bem como Raphael Guerreiro, na receção do Dortmund ao Zenit.

I LIGA (1.ª Jornada, jogo em atraso)

Sporting-Gil Vicente (21h45)

LIGA DOS CAMPEÕES

Basaksehir-PSG (17h55)

Krasnodar-Chelsea (17h55)

Brugge-Lazio (20h00)

Borussia Dortmund-Zenit (20h00)

Ferencvaros-Dínamo Kiev (20h00)

Juventus-Barcelona (20h00)

Manchester United-Leipzig (20h00)

Sevilha-Rennes (20h00)

Por cá, além do Sporting-Gil Vicente, jogam-se quatro dos restantes cinco jogos em falta da segunda eliminatória da Taça de Portugal.

TAÇA – 2.ª ELIMINATÓRIA

Vilaverdense-União Santarém (14h30)

Felgueiras 1932-Valadares Gaia (15h00)

Rebordelo-Varzim (15h00)

V. Setúbal-Ac. Viseu (18h00).

Em Espanha, entra ainda em campo o Almeria, treinado por José Gomes e com os portugueses Samuel Costa, Pedro Mendes e João Carvalho em campo, na deslocação ao Castellón, para a nona jornada da II Liga espanhola. Joga-se também no Championship, com seis jogos da oitava jornada, entre eles a deslocação do Nottingham, de Tobas Figueiredo e Yuri Ribeiro, ao Luton (19h45). Em Itália, há Taça, com um total de 13 jogos: nota para a receção do Hellas Verona de Miguel Veloso ao Veneza (16h00) e do Parma de Bruno Alves ao Pescara (17h00). Antes, já pela manhã, para o campeonato do Japão, o Vegalta de Alexandre Guedes recebe o Vissel Kobe de Iniesta (10h00).

Nas modalidades, o ciclismo continua no mapa com a oitava etapa da Volta a Espanha, com os portugueses Rui Oliveira, Ivo Oliveira, Rui Costa, Nelson Oliveira e Ricardo Vilela em ação nos 164 quilómetros que ligam Logroño a Alto de Moncalvillo.

Há ainda eleições no Benfica, com os candidatos à liderança Luís Filipe Vieira (para tentar um sexto mandato), além de João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva.