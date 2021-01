No dia em que se concluem as jornadas nos principais campeonatos europeus, começa a antever-se a final four da Taça da Liga.



No Algarve, Portimonense e Belenenses defrontam-se às 20h15 e fecham a 14.ª jornada. Porém, durante o dia Sérgio Conceição (12h00) e Rúben Amorim (18h00) abordam o duelo da próxima terça-feira, em Leiria.



Nota ainda para o jogo entre Estoril e Sp. Covilhã, da 16.ª jornada da II Liga (18h00).



Em Itália, o AC Milan de Leão e Dalot joga a liderança isolada da Serie A em casa do Cagliari enquanto em Inglaterra o Arsenal de Cedric recebe o Newcastle.



Portugal tem encontro marcado para as 17h00 contra a Argélia, no fecho da fase de grupos do Campeonato Mundial de Andebol, que decorre no Egipto.





Liga



Portimonense-Belenenses, 20h15



II Liga



Estoril-Sp. Covilhã, 18h00



Itália



Cagliari-AC Milan, 19h45



Inglaterra



Arsenal-Crystal Palace, 20h00



Campeonato Mundial de Andebol



Portugal-Argélia, 17h00