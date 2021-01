Atribuído o vencedor da Taça da Liga, o Sporting, tem início este domingo a 15.ª jornada da Liga, com três jogos.

Às 15h00, o Marítimo recebe o Paços de Ferreira, às 17h30 é a vez de Moreirense e Portimonense entrarem em campo, e o dia fecha com um Famalicão-Vitória de Guimarães, às 20h15.

Mas a bola também rola lá fora.

Em Inglaterra, por exemplo, é dia de grande clássico entre Manchester United e Liverpool, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra. O jogo em Old Trafford tem início às 17h00.

Em Espanha, prossegue a 20.ª jornada da La Liga, com destaque para a deslocação do Barcelona de Trincão ao terreno do Elche (15h15) e para a receção do Atlético de Madrid de Félix ao Valência de Guedes e Thierry, às 20h00.

Em Itália, o dia abre às 11h30, com a Juventus, de Cristiano Ronaldo, a receber o Bolonha, ao passo que em França há dérbi entre Saint-Étienne e Lyon, às 20h00.

Na Alemanha, destaque para o Schalke, que recebe o Bayern de Munique ainda sem Gonçalo Paciência, lesionado. A partida está agendada para as 14h30.

Os jogos deste domingo:

Liga, 15.ª jornada:

Marítimo - Paços de Ferreira, 15:00 (SportTV1)

Moreirense - Portimonense, 17:30 (SportTV1)

Famalicão - Vitória de Guimarães, 20:15 (SportTV1).

Liga alemã, 18.ª jornada:

Schalke 04 - Bayern Munique, 14:30 (Eleven Sports 2)

Hoffenheim - Colónia, 17:00 (Eleven Sports 2).

Liga francesa, 21.ª jornada:

Bordéus - Angers, 12:00 (Eleven Sports 2)

Dijon - Estrasburgo, 14:00

Metz - Nantes, 14:00

Reims - Brest, 14:00 (Eleven Sports 3)

Rennes - Lille, 16:00 (Eleven Sports 3)

Sait-Étienne - Lyon, 20:00 (Eleven Sports 3).

Liga italiana, 19.ª jornada:

Juventus - Bolonha, 11:30 (SportTV3)

Génova - Cagliari, 14:00

Verona - Nápoles, 14:00 (SportTV3)

Lazio - Sassuolo, 17:00 (SportTV4)

Parma - Sampdoria, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola, 20.ª jornada:

Osasuna - Granada, 13:00 (Eleven Sports 1)

Elche - FC Barcelona, 15:15 (Eleven Sports 1)

Celta de Vigo - Eibar, 17:30 (Eleven Sports 1)

Atlético de Madrid - Valência, 20:00 (Eleven Sports 1).

Taça de Inglaterra, 4.ª eliminatória:

Chelsea - Luton, 12:00 (SportTV2)

Fulham - Burnley, 14:30

Brentford - Leicester, 14:30 (SportTV2)

Manchester United - Liverpool, 17:00 (SportTV2)

Everton - Sheffield, 20:00 (SportTV2).

II Liga, 17.ª jornada:

Mafra - Estoril Praia, 11:15 (SportTV1)

Desportivo de Chaves - Aouca, 14:00 (SportTV+).