Após a Taça da Liga, a 15.ª jornada do campeonato prossegue semana dentro. Esta segunda-feira há quatro jogos da Liga para seguir no Maisfutebol.



A segunda-feira gorda começa com o duelo entre Belenenses e Tondela, seguido do Rio Ave-Santa Clara. O Benfica recebe na Luz o Nacional às 17h00 e o dia acaba com o Farense-FC Porto, às 20h15.



No entanto, há também clássico entre equipas B de FC Porto e Benfica e o jogo Casa Pia-Cova da Piedade.



Em Espanha, o vencedor da Supertaça Athletic fecha a jornada contra o Getafe, em San Mamés. Por sua vez, o Tottenham de José Mourinho vai ao terreno do Wycombe, do Championship, jogar a passagem aos oitavos de final da Taça de Inglaterra.



Liga



Belenenses-Tondela, 14h30

Rio Ave-Santa Clara, 16h30

Benfica-Farense, 17h00

Farense-FC Porto, 20h15



II Liga



FC Porto B-Benfica B, 15h00

Casa Pia-Cova da Piedade, 17h00



Espanha



Athletic Bilbao-Getafe, 20h00



Inglaterra



Wycombe-Tottenham, 19h45