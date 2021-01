Esta terça-feira, dia 26, termina a 15.ª jornada da Liga, com dois jogos: às 19h45, o Sp. Braga recebe o Gil Vicente, enquanto o líder Sporting joga no terreno do Boavista às 21h15.

Na II Liga, o Vilafranquense recebe o Vizela às 15h00, ao passo que a Académica joga em Coimbra com o Leixões duas horas mais tarde.

Mas a bola também rola lá fora.

Em Inglaterra, o Manchester City de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias joga no terreno do West Ham a partir das 20h15. À mesma hora, o Arsenal de Cédric Soares, adversário do Benfica na Liga Europa, defronta o Southampton.

Em Itália, há dérbi de Milão, a contar para os quartos de final da Taça: o Inter joga com o Milan, de Leão e Dalot, às 19h45.

Em Espanha há também três jogos da Taça.

Os jogos do dia:

Liga, 15.ª jornada:

Sporting de Braga - Gil Vicente, 19:45 (SportTV5)

Boavista - Sporting, 21:15 (SportTV1).

II Liga, 17.ª jornada:

Vilafranquense - Vizela, 15:00

Académica - Leixões, 17:00 (SportTV+).

Liga inglesa, 20.ª jornada:

Crystal Palace - West Ham, 18:00 (SportTV3)

Newcastle - Leeds United, 18:00 (SportTV2)

Southampton - Arsenal, 20:15 (SportTV3)

West Bromwich - Manchester City, 20:15 (SportTV2).

Taça de Espanha, oitavos de final:

Valladolid - Levante, 18:00 (SportTV1)

Girona - Villarreal, 20:00

Betis - Real Sociedad, 20:00.

Taça de Itália, quartos de final:

Inter Milão - AC Milan, 19:45 (SportTV4).