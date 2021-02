A 16.ª jornada da Liga fica encerrada, esta terça-feira, com o duelo entre Gil Vicente e Paços de Ferreira, em Barcelos.



Mas há mais futebol para ver tanto em Portugal como por essa Europa fora. Há dois jogos da II Liga: o Mafra-Cova da Piedade e Arouca-Estoril.



Em Inglaterra, a armada lusa dos Wolves recebe o Arsenal, adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa. Mais tarde, o Man. United de Bruno Fernandes defronta o Southampton, em Old Trafford.



Por sua vez, em Espanha o Almería de José Gomes joga a passagem às meias-finais da Taça do Rei contra o Sevilha. Em Itália, há clássico em Milão: a Juventus de Ronaldo defronta o Inter, numa partida das meias-finais da Taça de Itália.



Nota ainda para a receção do Dortmund de Guerreiro ao Paderborn, encontro referente aois «oitavos» da Taça da Alemanha.



Liga:



Gil Vicente-P. Ferreira, 20h15



II Liga



Mafra-Cova da Piedade, 17h00

Arouca-Estoril, 18h00



Alemanha



Kiel-Darmstadt, 17h30

RW Essen-Bayer Leverkusen, 17h30

Bremen-Furth, 19h45

Dortmund-Paderborn, 19h45



Inglaterra



Sheffield United-WBA, 18h00

Wolves-Arsenal, 18h00

Man. United-Southampton, 20h15

Newcastle-Crystal Palace, 20h15



Itália



Inter-Juventus, 19h45



Espanha



Almería-Sevilha, 20h00