Hoje é segunda-feira, mas mais parece um domingo com quatro jogos da Liga marcados para o final da tarde e início da noite, com destaque para a receção do Benfica ao Famalicão, no jogo que vai assinalar o regresso de Jorge Jesus ao banco, depois de passado o período de confinamento imposto pela covid-19.

Uma jornada, por sinal a primeira da segunda volta, que começou na véspera, com o emocionante empate entre Sp. Braga e FC Porto (2-2), e que prossegue hoje a todo o vapor com mais quatro jogos e outros quatro na terça-feira.

O dia começa no Algarve com o Farense a receber o Moreirense (17h00), depois prossegue na Madeira com um dérbi insular, com o Marítimo a defrontar o Santa Clara (19h00).

À mesma hora, o Benfica, que só venceu um dos últimos cinco jogos, pode ganhar um novo ânimo na receção ao Famalicão, num jogo em que pode recuperar pontos ao FC Porto e ao Sp. Braga.

Esta segunda-feira também é dia de Mundial de Clubes no Qatar. Depois da desilusão do Palmeiras de Abel Ferreira, afastado pelos mexicanos do Tigres, hoje será a vez do Bayern Munique, campeão da Europa, e Al Ahly, campeão de África, lutarem pela segunda vaga na final.

Uma segunda-feira que conta ainda com um jogo da Premier League e outro da liga espanhola, com a possibilidade de João Félix entrar em ação na recção do Atlético Madrid ao Celta de Vigo.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

Liga (18.ª jornada):

Farense - Moreirense, 17:00 (SportTV1)

Marítimo - Santa Clara, 19:00 (SportTV2)

Benfica - Famalicão, 19:00 (BTV)

Belenenses SAD - Vitória de Guimarães, 21:00 (SportTV1).

II Liga (19.ª jornada):

Cova da Piedade - Sporting da Covilhã, 15:00.

Liga Revelação (jogos em atraso da 7.ª jornada):

Boavista - Vitória de Guimarães, 15:00

Benfica - Sporting, 17:45.

Mundial de clubes (meia-final):

Al-Ahly, Egi – Bayern Munique, Ale, 18:00 (RTP1).

Liga espanhola (22.ª jornada):

Atlético de Madrid - Celta de Vigo, 20:00.

Liga inglesa (23.ª jornada):

Leeds United - Crystal Palace, 20:00 (SportTV3).