Esta terça-feira fica completa a 18.ª jornada da Liga, a primeira da segunda volta, com mais quatro jogos, com natural destaque para a deslocação do líder Sporting a Barcelos para defrontar o Gil Vicente.

Antes disso, o sensacional Paços de Ferreira de Pepa vai procurar alcançar a sétima vitória consecutiva na Liga na receção ao Portimonense, num jogo que tem início marcado para as 15h00.

Pelas 17h00 será a vez de Rio Ave e Tondela entrarem em campo, em Vila do Conde, enquanto às 19h00 também jogam Boavista e Tondela no Estádio do Bessa.

A fechar o dia, o Gil Vicente recebe o líder Sporting que vai procurar capitalizar o empate na abertura da ronda entre Sp. Braga e FC Porto (2-2) para aumentar a distância, no topo da classificação, para mais dois adversários diretos.

Lá por fora, é dia de taças. Em Inglaterra, o Manchester United de Bruno Fernandes recebe o West Ham em Old Trafford. Em Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo defronta o Inter de Milão num jogo que já vale um lugar na final. Ainda em França, o Paris Saint-Germain de Danilo Pereira visita o campo do Lorient.

Uma referência ainda para Espanha onde o Real Madrid vai acertar o calendário com um jogo em atraso da primeira jornada frente ao Getafe.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

I Liga (18.ª jornada):

Paços de Ferreira - Portimonense, 15:00 (SportTV1)

Rio Ave - Tondela, 17:00 (SportTV2)

Boavista - Nacional, 19:00 (SportTV5)

Gil Vicente - Sporting, 21:00 (SportTV1).

Campeonato de Portugal (jogo em atraso da 15.ª jornada):

Sporting de Espinho - Recreio D'Águeda, 15:00.

Liga espanhola (jogo em atraso da 1.ª jornada):

Real Madrid - Getafe, 20:00 (Eleven Sports 1).

Taça de Inglaterra (5.ª eliminatória):

Burnley - Bournemouth, 17:30 (SportTV1)

Manchester United - West Ham, 19:30 (SportTV2).

Taça de Itália (meia-final):

Juventus - Inter Milão, 19:45 (SportTV3).

Taça de França (32 avos de final):

Lorient - Paris FC, 17:30

Reims - Valenciennes, 17:30

Lyon - Ajaccio, 20:00 (SportTV4).