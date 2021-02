Concluídos os jogos das provas europeias, regressam os campeonatos nacionais.



Em Portugal, a 20.ª jornada da Liga abre com a receção do Boavista ao Moreirense, às 20h30. Além disso, Ruben Amorim vai fazer a antevisão ao jogo do Sporting contra o Portimonense a partir das 18h30.



No entanto, há mais futebol para assistir por essa Europa fora.



A 22.ª ronda da Bundesliga começa com a visita do surpreendente Wolfsburgo ao terreno do Arminia Bielefeld, às 19h30. Em Espanha, Betis e Getafe dão o pontapé de saída na jornada 24.



Por sua vez, o Lyon de Anthony Lopes joga em casa do Brest e pode igualar provisoriamente o Lille na liderança da Ligue 1. Já em Inglaterra há duelo entre portugueses com o Wolverhampton a defrontar o Leeds de Hélder Costa, no arranque da jornada 25.



Há dois jogos da 23.ª jornada da Serie A agendados para esta sexta-feira: Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino.



Na manhã desta sexta-feira joga-se a segunda meia-final do Open da Austrália entre Medvedev e Tsitsipas.



Liga



Boavista-Moreirense, 20h30



Alemanha



Bielefeld-Wolfsburgo, 19h30



Espanha



Betis-Getafe, 20h00



França



Brest-Lyon, 20h00



Inglaterra



Wolves-Leeds United, 20h00



Itália



Fiorentina-Spezia, 17h30

Cagliari-Torino, 19h45