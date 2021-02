Prossegue este domingo a 21.ª jornada da Liga, com três jogos no menu: o dia começa às 15h00, com o Portimonense-Marítimo. Às 17h30 o Tondela recebe o Gil Vicente e às 20h00 o Sp. Braga joga na Madeira com o Nacional. Em caso de triunfo os bracarenses ultrapassam o FC Porto no segundo lugar da tabela classificativa.

Na II Liga realizam-se quatro jogos, com destaque para a receção do Estoril Praia, segundo classificado com um jogo a menos do que o Feirense, ao Benfica B, a partir das 11h15.

Lá fora, o dia também é «gordo».

Em Inglaterra, o Tottenham de José Mourinho recebe o Burnley às 14h00, num «aquecimento» para o jogo dia: às 16h30, o Manchester United de Bruno Fernandes defronta o Chelsea em Stamford Bridge. O dia na Premier League acaba com a deslocação do Liverpool à casa do lanterna-vermelha Sheffield United.

Em Itália, o líder Inter de Milão recebe o Génova. Em caso de vitória, a equipa de Conte pode aumentar a vantagem para a campeão de Juventus, que empatou na véspera em casa do Hellas Verona, apesar do golo de Cristiano Ronaldo.

Às 19h45, um clássico com portugueses em ação. A Roma, orientada por Paulo Fonseca, recebe o Milan de Rafael Leão e Diogo Dalot.

Em Espanha, o Atlético de Madrid, de João Félix, tem uma difícil deslocação ao terreno do Villarreal (com início às 20h00), numa altura em que os colchoneros atravessam a fase menos positiva da temporada.

Em França também é dia de clássico. Às 20h00, Marselha e Lyon, de Anthony Lopes, medem forças no Vélodrome. Antes, às 16h00, o líder Lille, de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, joga em casa com o Estrasburgo.

É também dia de clássico no basquetebol: FC Porto e Benfica medem forças em jogo da 19.ª jornada do campeonato nacional. A partida tem início agendado para as 16h00.

Os jogos deste domingo:

I Liga, 21.ª jornada:

Portimonense - Marítimo, 15:00 (SportTV1)

Tondela - Gil Vicente, 17:30 (SportTV1)

Nacional - Sporting de Braga, 20:00 (SportTV1).

II Liga, 22.ª jornada:

Estoril Praia - Benfica B, 11:15 (SportTV1)

Mafra - Penafiel, 14:00 (SportTV+)

Casa Pia - Oliveirense, 15:00

Leixões - Académico de Viseu, 17:00 (Canal 11).

Liga inglesa, 26.ª jornada:

Crystal Palace - Fulham, 12:00 (SportTV3)

Leicester - Arsenal, 12:00 (SportTV2)

Tottenham - Burnley, 14:00 (SportTV2)

Chelsea - Manchester United, 16:30 (SportTV2)

Sheffield United - Liverpool, 19:15 (SportTV2).

Liga italiana, 24.ª jornada:

Sampdoria - Atalanta, 11:30 (SportTV4)

Crotone - Cagliari, 14:00

Inter Milão - Génova, 14:00 (SportTV3)

Udinese - Fiorentina, 14:00

Nápoles - Benevento, 17:00 (SportTV3)

Roma - AC Milan, 19:45 (SportTV3).

Liga alemã, 23.ª jornada:

Union Berlim - Hoffenheim, 12:30 (Eleven Sports 2)

Mainz - Augsburgo, 14:30 (Eleven Sports 2)

Bayer Leverkusen - Friburgo, 17:00 (Eleven Sports 2).

Liga espanhola, 25.ª jornada:

Celta de Vigo - Valladolid, 13:00 (Eleven Sports 1)

Cádiz - Betis, 15:15 (Eleven Sports 1)

Granada - Elche, 17:30 (Eleven Sports 1)

Villarreal - Atlético de Madrid, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga francesa, 27.ª jornada:

Mónaco - Brest, 12:00 (Eleven Sports 3)

Angers - Lens, 14:00

Lorient - Saint-Étienne, 14:00

Nimes - Nantes, 14:00

Reims - Montpellier, 14:00

Lille - Estrasburgo, 16:00 (Eleven Sports 3)

Marselha - Lyon, 20:00 (Eleven Sports 2).