Este sábado prossegue a 22.ª jornada da Liga, com três jogos no menu: ao início da tarde, às 15h30, o Portimonense recebe o Tondela no Algarve.

Às 18h30, é a vez do campeão FC Porto entrar em campo: os dragões deslocam-se ao terreno do Gil Vicente.

Por fim, às 20h30, Boavista e Famalicão medem forças no Bessa num duelo de aflitos.

Na II Liga, o Vizela recebe o Mafra logo pela manhã, às 11h00.

Mas há mais futebol para ver.

Em Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo tem um duelo importantíssimo com a Lazio. A partida realiza-se em Turim e tem início às 19h45.

Na Alemanha, é dia de grande clássico: em Munique, Bayern (de Tiago Dantas) e Borussia Dortmund (sem Raphael Guerreiro, lesionado), medem forças a partir das 17h30.

Antes, às 14h30, o Eintracht Frankfurt, de André Silva, recebe o Estugarda.

Em Inglaterra, o dia abre às 12h30, com a visita do Arsenal, de Cédric Soares, ao terreno do Burnley. À tarde, às 17h30, a armada lusa do Wolverhampton joga em Birmingham frente ao Aston Villa.

Em Espanha, destaque para o Barcelona, de Trincão, que se desloca ao terreno do Osasuna, num encontro agendado para as 20h00.

Em França, é fim de semana de Taça. Às 20h10, o PSG, de Danilo, joga os 16 avos de final em casa do Brest. Antes, às 17h45, o Lyon de Anthony Lopes recebe o Sochaux.

Prosseguem ainda os Campeonatos da Europa em Pista Coberta, em Torun, Polónia, com a participação de vários atletas portugueses.

Os jogos do fim de semana:

I Liga, 22.ª jornada:

Portimonense - Tondela, 15:30 (SportTV1)

Gil Vicente - FC Porto, 18:00 (SportTV1)

Boavista - Famalicão, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 23.ª jornada:

Vizela - Mafra, 11:00 (SportTV1).

Liga alemã, 24.ª jornada:

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen, 14:30 (Eleven Sports 4)

Hoffenheim - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven Sports 5)

Friburgo - Leipzig, 14:30 (Eleven Sports 1)

Eintracht Frankfurt - Estugarda, 14:30 (Eleven Sports 3)

Hertha Berlim - Augsburgo, 14:30

Bayern Munique - Borussia Dortmund, 17:30 (Eleven Sports 1).

Liga espanhola, 26.ª jornada:

Valladolid - Getafe, 13:00 (Eleven Sports 2)

Elche - Sevilha, 15:15 (Eleven Sports 2)

Cádiz - Eibar, 17:30 (Eleven Sports 2)

Osasuna - FC Barcelona, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga italiana, 26.ª jornada:

Spezia - Benevento, 14:00 (SportTV3)

Udinese - Sassuolo, 17:00 (SportTV3)

Juventus - Lazio, 19:45 (SportTV3).

Liga inglesa, 27.ª jornada:

Burnley - Arsenal, 12:30 (SportTV2)

Sheffield United - Southampton, 15:00 (SportTV2)

Aston Villa - Wolverhampton, 17:30 (SportTV2)

Brighton - Leicester, 20:00 (SportTV2).

Taça de França, 16 avos de final:

Red Star - Lens, 13:15

Olympique Alès - Montpellier, 13:15

Valenciennes - Metz, 15:30

Le Puy Auvergne - Lorient, 15:30

Lyon - Sochaux, 17:45

Brest - Paris Saint-Germain, 20:10 (SportTV5).