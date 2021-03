Prossegue este sábado a 24.ª jornada da Liga, com quatro jogos no cartaz do dia.

Às 15h30, defrontam-se Santa Clara e Tondela, nos Açores, e Paços de Ferreira-Moreirense, na Capital do Móvel.

Mais tarde, às 18h00, o campeão nacional FC Porto joga em Portimão, frente ao Portimonense, antes de o líder Sporting receber o Vitória de Guimarães em Alvalade, a partir das 20h30.

Às 14h00, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, fará a antevisão ao jogo de domingo com o Sp. Braga.

Na II Liga, o líder Estoril defronta o Cova da Piedade, às 11h00. Às 15h00, realiza-se o Varzim-Mafra.

Mas também há muito futebol lá fora.

Em Espanha, o Real Madrid joga em Huesca a partir das 17h30. À noite, às 20h00, o Sevilha de Lopetegui, mede forças com o Valladolid.

Em Inglaterra, é dia de Taça, com destaque para o que vai acontecer em Liverpool a partir das 17h30: o Everton, de João Virgínia e André Gomes, recebe o Manchester City, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, em jogo dos quartos de final da prova.

Em solo alemão, o Eintracht Frankfurt de André Silva entra em ação às 14h30, com a receção ao União de Berlim. À mesma hora, o Bayern Munique de Tiago Dantas defronta o Estugarda, ao passo que o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro joga em Colónia.

Em França, a partir das 16h00, há clássico do Sul do país, com o Nice, de Rony Lopes, a receber o Marselha.

Todos os jogos do dia:

I Liga, 24.ª jornada:

Santa Clara - Tondela, 14:30 (horas locais, +1 em Lisboa, SportTV2)

Paços de Ferreira - Moreirense, 15:30 (SportTV1)

Portimonense - FC Porto, 18:00 (SportTV1)

Sporting - Vitória de Guimarães, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 25.ª jornada:

Cova da Piedade - Estoril Praia, 11:00 (SportTV1)

Varzim - Mafra, 15:00 (Canal 11).

Liga espanhola, 28.ª jornada:

Athletic Bilbau - Eibar, 13:00 (Eleven Sports 1)

Celta de Vigo - Real Madrid, 15:15 (Eleven Sports 1)

Huesca - Osasuna, 17:30 (Eleven Sports 1)

Valladolid - Sevilha, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga inglesa, 29.ª jornada:

Brighton - Newcastle, 20:00 (SportTV2).

Taça de Inglaterra, quartos de final:

Bournemouth - Southampton, 12:15 (SportTV2)

Everton - Manchester City, 17:30 (SportTV2).

Liga alemã, 26.ª jornada:

Bayern Munique - Estugarda, 14:30 (Eleven Sports 4)

Eintracht Frankfurt - Union Berlim, 14:30 (Eleven Sports 3)

Colónia - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven Sports 4)

Werder Bremen - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven Sports 5)

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach, 17:30 (Eleven Sports 2).

Liga francesa, 30.ª jornada:

Metz - Rennes, 12:00 (Eleven Sports 2)

Nice - Marselha, 16:00 (Eleven Sports 3).

Liga italiana, 28.ª jornada:

Crotone - Bolonha, 14:00 (SportTV3)

Spezia - Cagliari, 17:00 (SportTV3).