Concluídos os jogos dos quartos de final das competições europeias, esta sexta-feira começam a regressar os campeonatos um pouco por toda a Europa e Portugal não é exceção, com o líder da Liga a entrar em campo na abertura da 27.ª jornada da Liga. Também é dia de se começarem a ouvir os motores, tanto em Portimão, como em Ímola.

Começamos pela Liga no dia em que arranca a 27.ª jornada, primeiro com o Boavista a receber o Paços de Ferreira, num jogo que tem início marcado para as 18h45, antes do Sporting defrontar o homónimo de Faro, num duelo de leões marcado para as 21 horas.

Ainda em relação à liga portuguesa, Jorge Jesus vai apresentar-se diante dos jornalistas para a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente, marcado para sábado, para o Estádio da Luz.

Também vamos ter jogos em Inglaterra, França e Alemanha. Na Premier League, o Tottenham de José Mourinho visita Liverpool para defrontar o Everton. Em França vamos ter o Lilles dos portugueses José Fonte, Xeka e Renato Sanches em ação frente ao Montpellier, enquanto na Budesliga o Leipzig recebe o Hoffenheim.

Hoje também será dia de Miguel Oliveira voltar a competir em Portimão, onde há um ano arrancou um histórico primeiro lugar. Os treinos livres para a terceira prova do Mundial começam pelas 9h55 e prolongam-se até às 14h10.

Sensivelmente à mesma hora em Ímola também começam os treinos livres para o Grande Prémio de Itália em Fórmula 1.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

I Liga (27.ª jornada):

Boavista - Paços de Ferreira, 18:45 (SportTV3)

Farense - Sporting, 21:00 (SportTV1).

II Liga (29.ª jornada):

Vilafranquense - Leixões, 20:30 (Canal 11).

Liga inglesa (32.ª jornada):

Everton - Tottenham, 20:00 (SportTV4).

Liga alemã (29.ª jornada):

Leipzig - Hoffenheim, 19:30 (Eleven Sports 1).

Liga francesa (33.ª jornada):

Lille - Montpellier, 20:00 (Eleven Sports 2).