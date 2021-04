Tem início esta quinta-feira a 30.ª jornada da Liga: na Madeira, Marítimo e Sp. Braga defrontam-se a partir das 20h30.

Meia-hora antes, dá-se o pontapé de saída nas meias-finais da Liga Europa: em Manchester, o United de Bruno Fernandes recebe a Roma de Paulo Fonseca. Em Espanha, o Villarreal mede forças com o Arsenal, de Cédric Soares.

Ainda em Espanha, às 18h00, o Barcelona, de Trincão, recebe o Granada, em jogo da 33.ª jornada da La Liga: em caso de triunfo, os catalães assumem a liderança do campeonato.

Às 14h00, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, antevê a partida com o Tondela, no Seixal.

No futsal, o Sporting disputa os quartos de final da Liga dos Campeões frente aos russos do KPRF a partir das 19h00. A partida tem transmissão no canal 11.

Prossegue ainda o Millennium Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril, torneio que pode acompanhar na TVI24.

No andebol, Portugal defronta Israel, a partir das 18h00 (RTP2), em jogo da segunda fase de qualificação para o Euro 2022. Em caso de vitória, a Seleção Nacional carimba o apuramento para a fase final da prova.

Os jogos desta quinta-feira:

I Liga, 30.ª jornada:

Marítimo - Sporting de Braga, 20:30 (SportTV1).

Liga espanhola, jogo em atraso da 33.ª jornada:

FC Barcelona - Granada, 18:00 (Eleven Sports 1).

Liga Europa, meias-finais, 1.ª mão:

Villarreal, Esp - Arsenal, Ing, 20:00 (SportTV3)

Manchester United, Ing - Roma, Ita, 20:00 (SIC Notícias).