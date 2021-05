Esta sexta-feira termina a jornada 31 da Liga, com dois jogos no cartaz: às 19h00, o Famalicão recebe o Santa Clara, e às 21h15 é a vez de Boavista e Tondela medirem forças no Bessa.

Lá fora, o Lille, de José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló, continua a perseguição ao sonho do título em casa do Lens, a partir das 20h00. A equipa de Galtier precisa de vencer para assegurar a continuidade no primeiro lugar no final da jornada.

Em Inglaterra, o Leicester, de Ricardo Pereira, recebe o Newcastle também às 20h00. Em Espanha, à mesma hora, a Real Sociedad defronta o Elche, enquanto na Alemanha, meia-hora antes, dá-se o pontapé de saída no Estugarda-Augsburgo.

No basquetebol, tem início a meia-final do play-off do campeonato nacional entre FC Porto e Imortal: o jogo 1 da eliminatória joga-se no Dragão Caixa, a partir das 19h00.

Os jogos desta sexta-feira:

I Liga, 31.ª jornada:

Famalicão - Santa Clara, 19:00 (SportTV1)

Boavista - Tondela, 21:15 (SportTV1).

Liga francesa, 36.ª jornada:

Lens - Lille, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga alemã, 32.ª jornada:

Estugarda - Augsburgo, 19:30 (Eleven Sports 3).

Liga espanhola, 35.ª jornada:

Real Sociedad - Elche, 20:00 (Eleven Sports 2).