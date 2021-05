Quarta-feira, dia 18 de maio: o dia da última jornada da Liga, o dia das decisões.

Realizam-se oito jogos do campeonato, seis deles à mesma hora. A exceção é o FC Porto-Belenenses às 18h00 e o Sporting-Marítimo às 21h45, cujos resultados já não interferem com as decisões finais em termos classificativos.

Às 20h00 jogam-se então seis jogos, com a luta pela permanência (ver aqui as contas) e pela Europa (ver aqui as contas) em grande. São eles: Gil Vicente-Boavista, Moreirense-Famalicão, Nacional-Rio Ave, Portimonense-Sp. Braga, Santa Clara-Farense e Vitória de Guimarães-Benfica.

Na II Liga, repete-se o Académica-Vilafranquense, da ronda 26, a partir das 18h00.

Mas também é dia de decisões lá fora. Em Itália, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, discute a final da Taça, frente à Atalanta, a partir das 20h00. Em França também se joga a final da Taça, com início às 20h15. Frente a frente estarão o Mónaco, de Gelson Martins e Florentino Luís, e o Paris Saint-Germain, de Danilo Pereira.

Em Inglaterra, prossegue a 37.ª jornada da Premier League. O destaque vai para o duelo do Liverpool, de Diogo Jota, em Burnley (20h15), numa altura em que os reds ainda discutem o acesso à Liga dos Campeões, e para a receção do Everton, de André Gomes, à armada lusa do Wolverhampton, liderada por Nuno Espírito Santo, a partir das 19h00.

No ciclismo, prossegue a Volta a Itália, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar), João Almeida (Deceuninck - Quick Step) e Ruben Guerreiro (EF Education - Nippo). Esta quarta-feira corre-se a 11.ª etapa, que liga Perugia a Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage), num percurso de 162 km.

Os jogos desta quarta-feira:

I Liga, 34.ª jornada:

FC Porto - Belenenses SAD, 18:00 (SportTV1)

Santa Clara - Farense, 19:00 (horas locais, +1 em Lisboa, SportTV5)

Nacional - Rio Ave, 20:00 (SportTV5)

Portimonense - Sporting de Braga, 20:00 (SportTV4)

Gil Vicente - Boavista, 20:00 (SportTV5)

Vitória de Guimarães - Benfica, 20:00 (SportTV2)

Moreirense - Famalicão, 20:00 (SportTV5)

Sporting - Marítimo, 21:45 (SportTV1).

II Liga, 26.ª jornada (repetição):

Académica - Vilafranquense, 18:00 (Canal 11).

Liga inglesa, 37.ª jornada:

Everton - Wolverhampton, 18:00 (SportTV2)

Newcastle - Sheffield United, 18:00 (SportTV5)

Tottenham - Aston Villa, 18:00 (SportTV3)

Crystal Palace - Arsenal, 19:00 (SportTV4)

Burnley - Liverpool, 20:15 (SportTV2)

West Bromwich - West Ham, 20:15.

Taça de Itália, final, no Mapei Stadium – Città del Tricolore:

Juventus - Atalanta, 20:00 (SportTV3).

Taça de França, final, no estádio de França, em Saint Denis:

Mónaco - Paris Saint-Germain, 20:15.