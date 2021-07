Prosseguem os trabalhos de pré-época das equipas da Liga, e esta sexta-feira há mais jogos em cartaz.

Às 19h00, o Benfica recebe no Seixal o Casa Pia, um jogo com transmissão na BTV. Mais tarde, às 20h00, Farense e Sp. Braga medem forças no Estádio de São Luís.

No andebol, o selecionador nacional Paulo Jorge Pereira anuncia os 14 convocados finais para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a partir das 20h30.

Na Fórmula 1, tem início o fim de semana do Grande Prémio da Grã-Bretanha. Esta sexta-feira à tarde, às 18h00, teremos já a qualificação (Eleven3), uma vez que no sábado se realiza pela primeira vez a corrida de sprint.

Em França, prossegue o Tour, com a 19.ª etapa, que liga os 207 quilómetros entre Mourenx - Libourne (Eurosport).