Esta sexta-feira, dia 13 de agosto, tem início a segunda jornada da Liga: a partir das 20h15, o Estoril recebe o Vitória de Guimarães.

Em Inglaterra, tem início a Premier League, com a deslocação do Arsenal, de Cédric Soares, ao terreno do Brentford, assim como na Alemanha, onde Borussia Monchengladbach e Bayern Munique dão o pontapé de saída na Bundesliga.

Em Espanha, arranca também a La Liga, com a receção do Valência, de Gonçalo Guedes e Thierry Correia, ao Getafe.

Em França, o Mónaco, de Gelson Martins, defronta o Lorient, no primeiro encontro da segunda jornada.

No ciclismo, prossegue a Volta a Portugal, com a realização da oitava etapa, entre Bragança e Montalegre.

OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA

I Liga, 2.ª jornada:

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 20:15 (SportTV1).

II Liga, 2.ª jornada:

Trofense - Estrela da Amadora, 18:00 (SportTV1).

Liga francesa, 2.ª jornada:

Lorient - Mónaco, 20:00 (Eleven3).

Liga espanhola, 1.ª jornada:

Valência - Getafe, 20:00 (Eleven2).

Liga alemã, 1.ª jornada:

Borussia Moenchengladbach - Bayern Munique, 19:30 (Eleven1).

Liga inglesa, 1.ª jornada:

Brentford - Arsenal, 20:00 (SportTV2).