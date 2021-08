Aí temos o primeiro domingo gordo, no primeiro fim de semana com todas as principais ligas europeias em ação e com grandes jogos em perspetiva. Em Portugal, depois de Benfica e Sporting, vai ser a vez do FC Porto entrar em ação, mas também será o dia em que Barcelona e Atlético Madrid se estreiam na liga espanhola e que o Tottenham de Nuno Espírito Santo mede forças com o Manchester City de Pep Guardiola.

O FC Porto tem uma difícil deslocação a Famalicão, num jogo que tem início marcado para as 18h00 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Na liga espanhola, o Atlético Madrid de João Félix visita Vigo para medir forças com o Celta, a partir das 16h30, e, logo a seguir, às 19, o Barcelona, sem Messi, recebe a Real Sociedad.

Também haverá jogos em França, Alemanha e Itália, mas o grande destaque do dia será a receção do Tottenham de Nuno Espírito Santo ao campeão Manchester City, num grande jogo que também tem início marcado para as 16h30.

Além do futebol, também vai ser um domingo em grande para o ciclismo, com a última etapa da Volta a Portugal, em Viseu, e a última etapa da Volta à Polónia, onde João Almeida, com vinte segundos de vantagem, vai procurar defender a camisola amarela. Numa fase mais atrasada, prossegue também a Volta a Espanha, ainda na segunda etapa, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Oliveira (UAE-Emirates).

Para os amantes de motociclismo, este domingo também será dia de Miguel Oliveira entrar em ação, no Grande Prémio da Áustria, naquela que será a 11.ª prova do Mundial. O início da corrida está marcado para as 13h00.

Ainda em relação a motores, vamos ter o Mundial de Fórmula E, em Berlim, com a participação de António Félix da Costa (14h30), e também começam os testes das 24 Horas de Le Mans, prova do Mundial de Resistência (WEC), com a participação de Álvaro Parente e Filipe Albuquerque.

Os jogos que pode ver este domingo

I Liga (2.ª jornada):

Portimonense – Gil Vicente FC, 15:30 (SportTV1)

Famalicão - FC Porto, 18:00 (SportTV1)

Santa Clara - Moreirense, 19:30 (horas locais, +1 em Lisboa, SportTV2).

II Liga (2.ª jornada):

Farense - Rio Ave, 11:00 (SportTV1)

Penafiel - Benfica B, 14:00 (SportTV+)

Nacional - Vilafranquense, 15:30

Sporting da Covilhã - Académico de Viseu, 19:30 (Canal 11).

Liga espanhola (1.ª jornada):

Celta de Vigo - Atlético de Madrid, 16:30 (Eleven1)

Barcelona - Real Sociedad, 19:00 (Eleven1)

Sevilha - Rayo Vallecano, 21:15 (Eleven1).

Taça da Itália (1.ª eliminatória):

Empoli - Vicenza, 16:45

Parma - Lecce, 17:00

Veneza - Frosinone, 19:45

Torino - Cremonese, 20:00.

Liga alemã (1.ª jornada):

Mainz - Leipzig, 14:30 (Eleven1)

Colónia - Hertha Berlim, 16:30 (Eleven2).

Liga inglesa (1.ª jornada):

Newcastle - West Ham, 14:00 (SportTV3)

Tottenham - Manchester City, 16:30 (SportTV2).

Liga francesa (2.ª jornada):

Angers - Lyon, 12:00 (Eleven1)

Brest - Rennes, 14:00 (Eleven6)

Clermont - Troyes, 14:00

Nantes - Metz, 14:00

Reims - Montpellier, 14:00

Lens - Saint-Ètienne, 16:00

Marselha - Bordéus, 19:45 (Eleven1)