Esta segunda-feira fica fechada a segunda jornada da Liga com o Boavista a receber o Paços de Ferreira e, mais tarde, com o Belenenses a defrontar o Marítimo, em casa emprestada, em Leiria. Uma segunda-feira que conta ainda com jogos em Espanha e em Itália.

O jogo do Bessa tem início marcado para as 19h00, mas a ronda só vai ficar fechada perto da meia-noite, uma vez que o embate entre o Belenenses e o Marítimo só vai começar pelas 21h15. Dois jogos que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Entretanto, em Espanha, mais dois jogos relativos à ronda inaugural, com o Villarreal a recer o Granada (19h00) e o Athletic Bilbao a visita o campo do Elche (21h00).

Em Itália prossegue a primeira eliminatória da Taça, com mais quatro jogos em perspetiva (veja a lista completa no fundo da notícia).

Futebol à parte, depois de concluídas as Voltas a Portugal e à Polónia, esta segunda-feira prossegue a Volta a Espanha, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Oliveira (UAE-Emirates), numa terceira etapa de 202,8 quilómetros que vai juntar Santo Domingo de Silos a Picón Blanco.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

I Liga (2.ª jornada):

Boavista - Paços de Ferreira, 19:00 (SportTV1)

Belenenses SAD - Marítimo, 21:15 (SportTV1).

II Liga (2.ª jornada):

Desportivo de Chaves - Leixões, 18:00 (SportTV+).

Liga espanhola (1.ª jornada):

Villarreal - Granada, 19:00 (Eleven1)

Elche - Athletic Bilbau, 21:00 (Eleven1).

Taça da Itália (1.ª eliminatória):

Crotone - Brescia, 16:45

Bolonha - Ternana, 17:00

Salernitana - Reggina, 19:45

Sampdoria - Alessandria, 20:00.